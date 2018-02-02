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Zeybekci: Türkiye, dünyada ihracatı en hızlı artan ülkelerden biri

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin, ihracatı dünyada en hızlı artan ülkelerden biri olduğunu söyledi

02 Şubat 2018 20:25

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye\'nin, ihracatı dünyada en hızlı artan ülkelerden biri olduğunu söyledi.
Bazı üretim tesisleri ile temel atma programına katılmak üzere Osmaniye\'ye gelen Bakan Zeybekci, Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki (OSB) Tosyalı Toyo Çelik Üretim ve Tosçelik Osmaniye Yassı-Yapısal Çelik Üretim ile Baştuğ Metalurji Sanayii tesisleri gezisinin ardından AK Parti İl Başkanlığı\'na geldi. Burada AK Parti İl Balkanı Hamza Tor ve partililer tarafından karşılanan Bakan Zeybekci, toplantı salonunda kısa bir konuşma yaptı. Bakan Zeybekci, \"Bunu biz değil IMF söylüyor, satın alma gücü paritesine göre bugün dünyanın 13\'üncü, Avrupa\'nın 5\'inci büyük ekonomisi haline gelmiş olan Türkiye var. Bunu topyekun, hep birlikte yaptık. Bugün Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki o tesisler 10 sene önce yoktu. Osmaniye nasıl bir noktadan bir noktaya geldiyse, Türkiye\'de aynı şekilde buralara geldi. İstiyorlar ki Türkiye eski Türkiye olsun. İstiyorlar ki Türkiye bir zamanlar IMF\'nin kredi dilimini serbest bırakmak için sana başbakanın üzerinde yetkilere sahip bir ekonomi bakanı gönderme şartıyla para verilen bir Türkiye olsun istiyorlar. O günkü Türkiye\'de toplanan vergilerde 100 liralık verginin 87 lirasını faiz olarak alıp gidiyorlardı. Şimdi 10 liranın altında. Şuanda 100 liralık verginin ancak 10 lirası bile yok faize gidiyor. Ona bile razı değiliz ve asla olmayacak, sıfıra kadar gidecek. Çünkü biz milletin emanetini taşıyoruz. O vergileri millet bize emanet olarak veriyor. Bizim 3 altın kuralımız var. Söz verdiğimiz zaman canımız pahasına tutacağız, söz söylediğimiz zaman sonu nereye giderse gitsin illaki doğru söyleyeceğiz, emanete ihanet etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz. Onun için bugünde milletin derdiyle, milletin vergisi ile milletin büyümesi ile bu ülkenin bırak namerde, merde bile muhtaç olmayacak. O noktaya gitmesi içinde gece gündüz koşturuyoruz. 2016 ihaneti, 2017\'de dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye. İhracatı dünyada en hızlı artan ülkelerden biri Türkiye\'dir. Eksiklerimiz var mı var. Onun için gece gündüz koşturuyoruz\" dedi.
Konuşmaların ardından İl Başkanı Hamza Tor, günün anısına Bakan Nihat Zeybekci\'ye, Karatepe kilimi hediye edildi.

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