Zeybekci: Suriye'yi, Irak'ı bitirdikten sonra sırayı bize getirecekler

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin Aktepe Mahallesi\'nde düzenlediği iftar yemeğine katıldıktan sonra Esnaf Odaları başkanlarıyla bir araya geldi. Bakan Zeybekci, bu coğrafyada herkimin hayali varsa gerçekleştirirken, Türkiye\'nin sessizce yerinde oturmasını ve kabul etmesini istediklerini ifade ederek, \"Asla kabul etmeyeceğiz. Çok iyi biliyoruz ki Suriye\'yi, Irak\'ı, bitirdikten sonra sırayı bize getirecekler. Onların hedefi Kudüs filan değil, onların hedefi biziz\" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede düzenlediği iftar sofrası kapsamında Aktepe Mahallesi\'nde düzenlenen iftar yemeğine katıldı. İftara Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti\'li Osman Zolan, Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ile İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz katıldı. İftar yemeğini yiyen Bakan Zeybekci daha sonra Şirinköy Mahallesi\'nde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği\'nin düzenlediği toplantıya katıldı.

\'BAĞIMSIZLIK YOLUNDA İLERLEYEN TÜRKİYE\'YE DOĞRU GİDİYORUZ\'

Oda başkanlarıyla toplantıda bir araya gelen Bakan Zeybekci, Türkiye\'nin fasoncu bir ülke olarak 36 milyar dolarlık ihracatını 61.5 milyar dolara getirdiğini belirterek, \"Yeter mi? Yetmez. Neden yetmez? Biz bunu Türkiye olarak fasoncu bir ülke olarak yaptık. Başkalarının tasarladığı, markasına ve patentine sahip olduğu bir dünyada bize verdikleri işleri yaparak geldik. Şimdi artık yeni dönemde kendi tasarladığı, markası ve patentine sahip olduğu, artık A planından, B planına geçmiş, tam bağımsızlık yolunda hızla ilerleyen Türkiye\'ye doğru gidiyoruz. Onun için başımıza bunlar geliyor\" dedi.

\'SURİYE\'Yİ, IRAK\'I BİTİRDİKTEN SONRA SIRAYI BİZE GETİRECEKLER\'

Bu coğrafyada herkimin hayali varsa, gerçekleştirirken Türkiye\'nin sessizce yerinde oturmasını ve kabul etmesini istediklerini ifade eden bakan Zeybekci, \"Asla kabul etmeyeceğiz. Çok iyi biliyoruz ki Suriye\'yi, Irak\'ı, bitirdikten sonra sırayı bize getirecekler. Onların hedefi Kudüs filan değil, onların hedefi biz. Tek hedef var. O da bu milletin arka planlarda olması ve 3. Dünya ülkesi olması. Birilerinin ürettiği teknolojiyi ve birilerinin kurduğu ekonomik dünyaya tabi olan bir Türkiye. Biz tabi olamayız. İstesek te olmayız. Bizim genetiğimiz buna aykırı. Anadolu coğrafyası zayıf hiçbir milleti bugüne kadar kabul etmedi. Vahşi bir at gibi üzerine binen o binici sağlam ve güçlü olmalı, sıkı durmalı. Durmazsa atar geçer. Tarihe şöyle bakarsak çok üstünden attıkları var. Elhamdülillah binlerce yıldan beri biz bu coğrafyadayız. Ve binlerce yıl boyunca kıyamete kadar olmaya devam edeceğiz. Türk İslam coğrafyasının çadır direği Türkiye\'dir. Onun için bu yeni dönem çok önemli\" dedi.

\'SEÇİM BİR KERE KONUŞULDU MU, GERİ DÖNÜŞ OLMAZ\'

Bakan Zeybekci, 16 Nisan\'da bu milletin bir karar verdiğini ve bu milletin verdiği bu kararı bir an önce uygulamasının milletin menfaatine olduğunu belirterek, \"Hatırlayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin erken seçimi gündeme getirdiği gün, bana ilk sorulduğunda ve ilk açıklamayı yapan da bu kardeşiniz oldu. Bu bizim menfaatimizedir. Bir an önce belirsizliklerin bitmesi ve yolumuza önümüze bakmamız lazım. Çünkü seçim bir kere konuşulduğu zaman bir daha ondan geri dönüş olmaz. Yapacaksak da bunu bir an önce yapmamız ve işimize bakmamız lazım. İnşallah yeni dönemde Türkiye hiç kimsenin tahmin edemeyeceği şeyleri başaracak\" diye konuştu.

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