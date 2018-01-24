Zeybekçi Davos'ta Türkiye'nin sığınmacı deneyimlerini paylaşacak

İstanbul, 24 Ocak (DHA) – Davos’ta düzenlenen 48. Dünya Ekonomi Forumu toplantılarına katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, forum kapsamında düzenlenen en üst düzey toplantı olan “Kimlik, Bütünleşme ve Göç” başlıklı oturuma konuşmacı olarak katılacak ve Türkiye’nin sığınmacı krizi deneyimlerini paylaşacak.

Ekonomi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Zeybekci, Türkiye için de büyük önem taşıyan göçmenler ve sığınmacılar konusunda, üç milyonu aşkın mülteciye ev sahipliği yapan ve göçmenlere en fazla yardımda bulunan Türkiye’nin deneyimlerini paylaşacak.

Açıklamaya göre Zeybekçi ayrıca küresel boyutta bir problem haline gelen göçmenlik sorununun çözülebilmesi için uluslararası toplumun ne gibi adımlar atması gerektiğine dair öneriler getirecek.

Bakan Zeybekci’nin konuşmacı olarak katılacağı bir diğer oturum ise Avrupa Birliği’nin (AB) gündemini bir süredir meşgul eden sorulara cevap aranacak “Avrupa Birliği için Ortak Vizyonun Oluşturulması” başlıklı toplantı.

Resmi açıklamaya göre toplantıda, Zeybekçi çalışan nüfusun yaşlanması, üyelerin AB’ye olan güvenlerinin azalması ve Brexit gibi konularda AB’yi bekleyen tehditlerin neler olduğunu Türkiye perspektifinden değerlendirecek ve AB’nin bu sorunları aşması için ne gibi adımlar atması gerektiği konusunda öneriler getirecek.

DTÖ de Davos’ta gayriresmi toplanacak

Ekonomi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Davos Zirvesi’nin son gününde yaklaşık 30 ülkeden katılımın olacağı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Gayriresmi Ticaret Bakanları toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda, 2017 Aralık ayında Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenen 11. Bakanlar toplantısının sonuçları ve devam eden müzakerelerin sonuçlandırılması için ne gibi adımların atılabileceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak.

Açıklamada, Bakan Zeybekçi’nin de bu toplantıya katılacağı, DTÖ’de devam eden müzakerelerin daha etkin şekilde nasıl ilerletilebileceğine ilişkin önerilerini dile getireceği belirtildi.

Açıklamada Davos’ta bulunacağı süre zarfında Zeybekçi’nin ayrıca, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) dönem başkanlığını yürüten Lihtenştayn ve ev sahibi İsviçre Bakanları ile bir araya gelerek, EFTA ülkeleri ile Türkiye arasındaki mevcut serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi ve genişletilmesi amacıyla sürdürülmekte olan müzakereleri değerlendireceği eklendi.

Tüm bu görüşmelerin yanı sıra enerji ve teknoloji alanında faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerin CEO’larından gelen talepler çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye’ye olabilecek doğrudan yatırım imkânlarının ele alınacağı ve bu alanda Türkiye’nin sunduğu fırsatlar hakkında bilgilendirme yapılacağı da duyuruldu.