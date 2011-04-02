-ZEYBEK: ''ÇATI MHP'DİR'' ANKARA (A.A) - 02.04.2011 - DP Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, ''Biz MHP ile ittifak yaparız. Çatı MHP'dir. Bir tek şartımız olur. Listeler netice alacak şekilde düzenlenmeli'' dedi. Zeybek, MHP ile ittifak görüşmeleri için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den görüşme talebinde bulunduğunu, ancak henüz kendisine bir yanıt verilmediğini söyledi. DP Genel Başkanı Zeybek, partisinin genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, tek meselelerinin ittifak olmadığını, ancak ittifakın da önemli bir konu olduğunu ifade etti. Parti içinde yaptıkları görüşmelerde, daha gür ve daha büyük bir blok halinde seçime gitme görüşünün ortaya çıktığını belirten Zeybek, bu çerçevede MHP ile ittifak görüşünün gündeme geldiğini bildirdi. Zeybek, ''Geçen Perşembe günü Sayın Bahçeli'den görüşme talebinde bulundum. Bugün Cumartesi, herhangi bir yanıt gelmedi'' dedi. MHP'den 5-10 milletvekili talep ettikleri yönündeki haberlerin doğru olmadığını ifade eden Zeybek, henüz görüşmenin bile gerçekleşmediğine işaret etti. ''Biz MHP ile ittifak yaparız. Çatı MHP'dir. Bir tek şartımız olur. Listeler netice alacak şekilde düzenlenmeli'' diyen Zeybek, diğer taraftan Saadet Partisi ile ittifak çalışmalarının da halen sürdüğünü, listeler üzerinde çalışıldığını belirtti.