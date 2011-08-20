Zeybek: Zorunlu askerlik kalkmalı

T24 - DP Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, zorunlu askerliğin kaldırılması gerektiğini belirterek, ''Askerlik amatörlerin yapacağı iş değildir. Askerlik savaşçılık, savaşmak sanatıdır'' dedi.



Demokrat Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılmak için geldiği Konya'da, DP'nin yeni görevinin, Türkiye'yi bilgi çağına üreterek sokmak olduğunu söyledi.



DP'nin iktidarda olduğu dönemde ne terörün ne de bölücülüğün olduğunu savunan Zeybek, terör örgütü PKK'nın kendi başına kararlar vererek hareket eden bir örgüt olmadığını, terör örgütünün birtakım güçlerin oyuncağı olduğunu söyledi.



"Terör örgütünün kullanılarak Türkiye üzerinde oyunlar oynandığına" işaret eden Zeybek, terör örgütünün Kürt meselesiyle bir ilgisi olmadığını belirtti.



Terör örgütünden en çok Kürtlerin zarar gördüğünü vurgulayan Zeybek, ''Terör örgütü diye bir örgüt karşımızda varsa, bunlar savaşmaya karar vermişlerse, bunlarla mücadelede onlardan daha iyi savaşacak profesyonel savaşçılar ancak netice alabilir'' dedi.



Ordunun profesyonel olmasından yana olduğunu defalarca ifade ettiğinin altını çizen Zeybek, ''Zorunlu askerlik kalkmalıdır. Askerlik amatörlerin yapacağı iş değildir. Askerlik savaşçılık, savaşmak sanatıdır. Bizim tarihimizde 19. yüzyılın ortalarına kadar, 1840'a kadar zorunlu askerlik yoktu, ordumuzun tamamı paralı askerdi. Sürekli savaş eğitimi gören, savaşı bilen, bedeni ve ruhu savaşa göre geliştirilmiş insanlardı'' diye konuştu.



Güneydoğu Anadolu'da ve ülke çapında devletin psikolojik üstünlüğünü kaybetmemesi gerektiğini açıklayan Zeybek, psikolojik üstünlük kaybolursa her şeyin kaybolacağını kaydetti.



Zeybek, Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücünün yetemeyeceğini sözlerine ekledi.