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Politika

ZEYBEK: YENİDEN DOĞUŞ KURULTAYI OLDU ANKARA (A.A)

15 Ocak 2011 21:50

-ZEYBEK: YENİDEN DOĞUŞ KURULTAYI OLDU ANKARA (A.A) - 15.01.2011 - Demokrat Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, ''Bu bir yeniden doğuş kurultayı oldu'' dedi. Zeybek, genel başkanlığa seçilmesinin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, eski başbakanlardan Adnan Menderes'i kendisi lisedeyken tanıdığını ifade etti.  1960 öncesi Bentderesinde bir selin meydana geldiğini, birçok evin sel sularına altında kaldığını hatırlatan Zeybek, okula giderken sabahın 06.30'da Menderes'in selin yaşandığı yerde yapılan köprüyü denetlerken gördüğünü anlattı. ''Herkesin bir dönem Menderes'e aşık olduğunu'' ifade eden Zeybek, Demokrat Partili olmayanların bile Menderes'in yaralı olarak kurtulduğu uçak kazasından sonra Türkiye'ye gelişinde karşıladığını söyledi. Zeybek, Menderes'in demokrasiyi içine sindirememiş birtakım çevreler tarafından şehit edildiğini belirterek, Menderes'in ölümünden duyduğu üzüntüyü de dile getirdi. ''Bu bir yeniden doğuş kurultayıdır'' diyen Zeybek, bunun bir başlangıç olduğunu daha çok çalışılacağını, emeklerin birleşeceğine ve Demokrat Parti'nin yeniden dirileceğini söyledi. Bütün karışıklık dönemlerinin ardından diriliş dönemlerinin başladığını ifade eden Zeybek, partililerden bundan sonra alana yayılıp partinin fikirlerini kitlelere yaymalarını istedi.

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