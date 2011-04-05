-ZEYBEK: SAADET PARTİSİNİ DE BEKLİYORUZ ANKARA (A.A) - 05.04.2011 - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, ''Saadet Partisi'nin de bizim bayrağımız altına gelmesini umutla bekliyoruz. Biz Demokrat Parti bayrağı altına, merkez sağ ve Milli Görüş sahibi bütün partilerin gelmesini bekliyoruz'' dedi. Zeybek, DP Genel İdare Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AK Parti iktidarından bir an önce kurtulması gerektiğini söyledi. Çözümün sadece DP bayrağı altında milli duruş sahibi bütün siyasi partilerin seçime birlikte girmesiyle mümkün olacağını ifade eden Zeybek, ''Saadet Partisi'nin de bizim bayrağımız altına gelmesini umutla bekliyoruz. Biz Demokrat Parti bayrağı altına, merkez sağ ve Milli görüş sahibi bütün partilerin gelmesini bekliyoruz'' dedi. Toplantıda CEM Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan'ın gönderdiği mektubu okuyan Zeybek, iktidarları döneminde, Alevi-Bektaşi inancına sahip vatandaşlarla birlikte Türkiye'de yaşayan bütün inanç gruplarının problemlerinin demokrasi ve temel insan hakları ekseninde çözüleceğini söyledi. Zeybek, Türkiye'de hala inanca dayalı sorunların çözülememiş olmasının da büyük bir yanlışlık olduğunu savunarak, ''Demokrat Parti ister koalisyonda ister tek başına iktidarda olsun, Aleviler dahil bütün inanç gruplarının sorunlarını düşünce, inanç ve girişim özgürlüğü açısından çözecektir'' diye konuştu. -MİSYONERLİK FAALİYETLERİ- ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında bazı bilim adamlarının ev ve işyerlerinde yapılan aramaları da eleştiren Zeybek, misyonerlik faaliyetlerine karşı bilimsel çalışmalarla toplumu aydınlatmaya çalışan akademisyenlerin suçlu gibi gösterilmesinin son derece tehlikeli olduğunu, misyonerlik faaliyetlerinin de sadece İslam dini için değil bütün dinler için zararlı bir boyutta devam ettiğini öne sürdü. Avrupa ve dünyada birçok ülkede misyonerlik faaliyetlerinin yasalarla yasaklandığına, Türkiye'de ise bu konuda herhangi bir yasak bulunmadığına işaret eden Zeybek, şunları kaydetti: ''Demokrat Parti olarak Türkiye'nin bozulan değerlerini yerli yerine oturtmaya geliyoruz. Türkiye'de ne yazık ki temel özgürlükler ciddiye alınmıyor. Bilim özgürlüğü bile tehdit altında, misyonerlikle ilgili uyarıcı kitaplar suç gibi görülüyor. Türkiye'yi tehdit eden çalışmaların başında gelen misyonerliğin inanç özgürlüğüyle bir alakası yoktur. Evangelist denilen, dolarlarla desteklenen bu misyonerlik çalışmaları bütün insanlık için tehlikelidir. Avrupa'daki tedbirler Türkiye'de de alınmalıdır. Son dönemde Sayın Başbakan da gittikçe Kaddafi olma yolundadır. Böyle giderse Kaddafi'nin başına gelenler onun da başına gelecektir. Ülke parçalanıyor, millet bölünüyor. Bir takım kişiler doğu ve güneydoğu bölgelerimizin Irak'ın kuzeyindeki oluşumdan daha da ileri bir düzeyde olduklarını dile getiriyor. 'Valileri halk seçsin' demek, projenin sonunda olduğumuzu gösteriyor.'' DP Genel İdare Kurulu Zeybek'in açıklamalarının ardından basına kapalı devam ediyor.