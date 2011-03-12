-ZEYBEK İTTİFAKTA DP'Yİ ADRES GÖSTERDİ İZMİR (A.A) - 12.03.2011 - DP Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, ''İttifak talepleri oldu, değerlendiriyoruz, görüşmeler devam ediyor. Ama çatı Demokrat Partidir. Başka çatı söz konusu değildir'' dedi. Seçim çalışmaları kapsamında İzmir'e gelen Zeybek, Adnan Menderes Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. DP'nin halk, millet tarafından çok iyi bilinen bir parti olduğunu belirten Zeybek, ''Biz, o bildikleri partiyiz, biz o bildikleri Demokrat Partiyiz'' dedi. DP olarak üç ''büyük dengeyi'' oturtmayı hedeflediklerini ifade eden Zeybek, şunları söyledi: ''Bir, cumhuriyetin kazanımlarından sapmadan, en çağdaş demokrasi hedefimizi hayata geçireceğiz. Bu hedef, samimi bir hedeftir. İkincisi kalkınmayı tabandan başlatacağız. Ülkemizi neoliberal dayatmalardan kurtaracağız. Üçüncü olarak da milli bağımsızlığımızdan asla ödün vermeden, başkalarının dünyayı sömüren planlarının taşeronu olmadan dünyada şerefli bir yer kazanmak için geliyoruz.'' Namık Kemal Zeybek, siyasetin son dönemde sığlaştığını, bu üç denge yerine ''düzeysizlik'' dengesine oturduğunu savundu. Gazetecilerin seçim ittifakına ilişkin sorusu üzerine Zeybek, ittifak arayışı peşinde olmadıklarını söyledi. Zeybek, ''Biz milletimizle ittifak yapmak üzere yola çıktık. Yeni değil, yeniden Demokrat Parti olarak halkımızın huzuruna çıktık'' dedi. Hangi partinin çatısı altında ittifak yapabilecekleri yönündeki soruya Zeybek, şu karşılığı verdi: ''Hedefimiz bu seçimde hükümeti kurmak, gelecek seçimde de tek başımıza iktidara gelmek. İttifak talepleri oldu, değerlendiriyoruz, görüşmeler devam ediyor. Ama çatı Demokrat Partidir. Başka çatı söz konusu değildir. Koalisyonu oluşturacak ittifaka 'hayır' demeyiz. Şu anda görüşmeler temel ve duvar üzerinde devam ediyor. Çatıya sıra gelmedi ama çatı Demokrat Partidir.'' Zeybek, eski Saadet Partisi Genel Başkanı merhum Necmettin Erbakan ile seçim ittifakına ilişkin görüşüp görüşmediğine dair soru üzerine; Erbakan'ı hastanede tedavi gördüğü sırada ziyaret ettiğini ama doktorların uyarısı üzerine ancak 5 dakika görüşebildiğini, Erbakan'ın kendisine ''Vatan ve memleket tehlikede. Vatan ve memleketi kurtarın'' dediğini aktardı.