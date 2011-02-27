-ZEYBEK: İKTİDARA GELDİĞİMİZDE NAKDİ YARDIM YAPACAĞIZ İSTANBUL (A.A) - 27.02.2011 - Demokrat Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, iktidara geldiklerinde ayni yerine nakdi yardım yapacaklarını belirterek, ''Vatandaşlara kömür falan öyle bir şeyi kapkara hale getirmek yerine, bütçedeki parayı yoksulların hesap numaralarına kimsenin görmeyeceği şekilde yatıracağız'' dedi. Zeybek, partisince Topkapı Eresin Otel'de düzenlenen, ''Teşkilatla Kucaklaşma Toplantısı''nda yaptığı konuşmada, tarımın Türk toplumu tarafından başlatıldığını belirterek, ancak sanayi çağı kaçırıldığı için ülkenin hep kaybettiğini söyledi. Tarihin son 300 yıllık geçmişiyle sanayi geçmişine bakıldığında sanayileşen ülkelerin tarım ülkelerini yutup, parçalayıp ve yönettiğinin görüldüğünü ifade eden Zeybek, bu nedenle sanayiye önem verilmesi gerektiğini bildirdi. Demokrat Parti'nin çizgisinin piyasa ekonomisi olduğunu anlatan Zeybek, ''Biz buna o kadar inanıyoruz ki girişimin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunu yaptık biz. En küçük girişimci olan tarım girişimcisini bütün siyasi hayatımız boyunca destekledik. Ucuz mazot verdik, destekleme alanı yaptık. Çünkü insanların temel ihtiyaçları olarak yemesi ve içmesi lazım diyerek tarımı destekledik. Biz iktidardan ayrıldığımız zaman Türkiye dünyanın kendi kendine yeten 7 ülkesinden biriydi. Şimdi ise dışarıdan deli dana hastalığı olan angus hayvan getirdiler'' şeklinde konuştu. Siyaset yapanların birbirine saygı göstermediğini belirten, Zeybek, şunları söyledi: ''Şimdi Kemal bey sigortacılık yaptığı için ne yaparsa 'sigorta' diyor. Elinde çekici olan her gördüğünü çivi zannedermiş. Şimdi aile sigortası diyor. Çok tehlikeli bir şey söylüyor. Neredeyse 'Asgari ücret kadar aile yardımı yapacağım' diyor. O zaman Türkiye biter. Böyle bir şey olur mu, kim çalışır? O tarafını düşünemez onlar, 'yapacağız' der. Tabi ki yardım yapılır ama o yardım yoksullara hayatlarını sürdürmelerini sağlayacak kadar olmalıdır. Onun için biz çok gerçekçi bir söz söylüyoruz. Diyoruz ki; iktidara geldiğimizde, ayni yerine nakdi yardım yapacağız. Vatandaşlara kömür falan öyle bir şeyi kapkara hale getirmek yerine, bütçedeki parayı yoksulların hesap numaralarına kimsenin görmeyeceği şekilde yatıracağız. İster ticaret yapsın, ne yapıyorsa yapsın. Yardımı öyle televizyonlarda göstererek yaptığın zaman günah olur.'' Nazım Hikmet'in dedesinin Polonyalı, Mehmet Akif'in dedesinin Arnavut olduğunu, kendilerinin ise Türk olduğunu belirten Zeybek, ''Millet dediğin şey bir bilinç alanıdır. O bilinç alanına giren o milletten olur. Bu nedenle ırkçı yaklaşım, hangi açıdan olursa olsun yanlıştır. Vatansever bir insan, bilgili bir insan bunları yapmaz'' dedi. Başbakan Erdoğan'ın, Mehmet Akif'i anma gününde söylediği 'İstiklal Marşı'mızın yazarı bir Türk müydü?' sorusu ve 'O bir Arnavut'tu' cevabını da hatırlatan Zeybek, sözlerini şöyle tamamladı: ''Mehmet Akif'in reddettiği ırkçılık bu işte. Mehmet Akif kendisine Arnavut denerek dışlanmasını reddetti. Arnavutların kendilerini Osmanlı'dan ayırmalarını reddetti. Şimdi Başbakan kalkıyor, bu milletin insanlarının farklı ana dillerini sürekli gündeme getiriyor. Senin Arnavut dediğin Mehmet Akif diyor ki, 'Türk eriyiz, silsilemiz kahraman, Müslümanız, Hakk'a tapan Müslüman'. Mehmet Akif bunu derken Arnavutluğu red mi ediyor, hayır. Tabi ki Arnavut kökenli ama o bilinçli bir insan. 'Bizim ana dilimiz, kökenimiz ne olursa olsun biz Türk'üz' dedi. Çünkü o zaman Cumhuriyetin başında bir çınar vardı.''