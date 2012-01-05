-Zeybek, genç siyasetçilere ders verdi ANKARA (A.A) - 05.01.2012 - DP Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, ''Genç Liderler Derneği Siyaset Okulu''nun son gününde gençlere hitap etti. Zeybek, Ramada Otel'de gerçekleştirilen etkinlikte, bilgi çağına ve onu yakalayabilmenin önemine değindi. Modern yönetim teknolojileri tam olarak kavranır ve işler buna göre yapılırsa toplumun iyi yönlendirilebileceğini belirten Zeybek, bilgi çağını yakalayan toplumlarda kadının öneminin de arttığını vurguladı. Zeybek, ileride kadınların partilerin genel başkanı olacağını ve ''Erkek kolları'' başkanlıkları oluşturacaklarını söyledi. Türkiye'nin de bilgi çağını yakaladığını ifade eden Zeybek, ancak bunu tüketici olarak yaptığını ifade etti. Zeybek, kendisi için her zaman tek hedefin Türkiye'yi üretici olarak bilgi çağına sokmak olduğu belirterek, bunun için Türkiye'de modern yönetim teknolojileriyle yönetildiği bir ortam oluşturmak gerektiğini belirtti. Türkiye'nin AB'ye giremeyeceğini, AB devletlerinin de Türkiye'yi almak istemediğini iddia eden Zeybek, Türkiye'de de kimsenin AB'ye girileceğine inanmadığını savundu. Zeybek, insanların ''Biz girecekmiş gibi yapacağız, onlar da alacakmış gibi yaparlar, gül gibi geçinip gideriz'' dediğini öne sürdü. Türkiye'nin AB'ye girmese dahi Avrupa'yla ilişkilerini kesmemesinin önemli olduğunu dile getiren Zeybek, Türkiye'nin kendi amaçlarına yürümesi gerektiğini bildirdi. Zeybek, bilgi toplumu olma ve Türkiye'nin dış siyasette atılım yapma zamanı olduğunu söyledi. Genel Başkan Zeybek, Türkiye'nin hesap edilemez bir gücü bulunduğuna dikkati çekerek, bu anlaşıldığı zaman kimsenin Türkiye'nin önünde duramayacağını kaydetti.