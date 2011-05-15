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Politika

Zeybek: Erdoğan’ı angut ilan ediyorum!

Namık Kemal Zeybek, Kütahya’nın Simav ve Gediz ilçelerinde vatandaşlara seslenerek, ’RTE’ diye hitap ettiği Başbakan Erdoğan’ı "ankut" ilan etti.

15 Mayıs 2011 03:00

T24 - DP Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Kütahya’nın Simav ve Gediz ilçelerinde vatandaşlara seslenerek, ’RTE’ diye hitap ettiği Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a "ankut" ilan etti.

Türkiye’nin Recep Tayyip Erdoğan’dan kurtarılması gerektiğini savunan Zeybek, “Bakınız; Demokrat Parti iktidarlarında hayvancılık o kadar güçlüydü ki, dışarıya ihraç edilirdi, dışarıya kaçırılırdı, kaçakçılık vardı. Ama şimdi kurban kesmek için bile bu angut, bu angutlar angus sığırları getiriyorlar. Ben Recep Tayyip Erdoğan’ı angut olarak ilan ediyorum. Beni mahkemeye versin. Mahkemeye versin onun angut olduğunu ispat edeceğim. Kurban kesmek için Atlantik’in ötelerinden angus getirilsin diye hayvancılığımız mahfediliyor. 8 sene önceki Türkiye’deki sığır sayısı, koyun sayısı yarı yarıya düşmüştür. Bunun sonu açlıktır. Biz geleceğiz ama ve bütün DP iktidarlarının yaptığı gibi Allah’ın izniyle tarımımızı dirilteceğiz, çünkü orta direğin temeli tarımdır. Atatürk; ’Köylü milletin   efendisidir’ derken, bunu kast etmişti” diye konuştu.

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