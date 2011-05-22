-ZEYBEK: "KASETLERİN ARKASINDA HOCAEFENDİYİ ARAMAK AKIL İŞİ DEĞİL" İSTANBUL (A.A) - 22.05.2011 - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, ''Müslümanım elhamdülillah. Dolayısıyla MHP'de yaşanan türden meselelere inancımın penceresinden bakarım. İnsanların gizli hallerinin araştırılarak, insanların ayıplarını ortaya çıkarılarak siyaset yapılmasını kendi inancıma aykırı görürüm'' dedi. Zeybek, seçim çalışmaları kapsamında, Güngören, Bahçelievler, Küçükçekmece, Esenyurt ve Büyükçekmece'de seçim otobüsüyle halkı selamladı. DP Bahçelievler İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Zeybek, partisinin kuruluşundan bu yana orta direği temsil ettiğini belirterek, tanımladığı bu kesimin üreten halk kitleleri olduğunu ifade etti. Turgut Özal'ın da orta direk söylemini sık sık kullandığını belirten Zeybek, ''Orta direk, çiftçiler, işçiler, memurlar, emekliler, esnaf, küçük sanatkar ve KOBİ'lerdir. Biz, tabi olarak orta direğin milli, manevi ve insani değeri olan ideolojiyi temsil ediyoruz. Cumhuriyete bağlıyız ve ileri demokrasi istiyoruz. Türkiye'de de durumun, orta direği yok eden bir tutum olduğunu görüyoruz'' diye konuştu. Dışarıdan yapılan neo-liberalist siyasetin Türkiye'yi tasfiye edeceğini iddia eden Zeybek, bu durumu engellemek için bir feryat şeklinde ortaya çıkıp kendilerini anlattıklarını söyledi. Seçim dolayısıyla Türkiye'nin her bir yanını gezip halkın sorunlarını dinlediğini belirten Zeybek, konuşmasına şöyle devam etti: ''25 Mayıs'ta Didim'de olacağız, Didim'den sesimizi duyuracağız. Oradaki adaların bizim olduğuna dair bütün belgeler mevcut olmasına rağmen benim bu konuda bilgiye dayalı iddialarım Yunanistan hükümet sözcüsü tarafından kendi toprak bütünlüklerine saldırı olarak gösteriliyor. Yunanistan, Osmanlı'dan kemire kemire bugünlere geldi. Oradaki adalara 2004'ten beri yavaş yavaş kendi ailelerini yerleştirdiler, şimdi de 'adalar bizim' diyorlar. Biz oraya pasaportla giriyoruz. Bu adalar bizimdir. Biz bunu sonuna kadar savunmalıyız.'' Zeybek, Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in CHP'yi destekleyen bir söyleminin olmadığını ifade ederek, bu konuda herhangi bir delil veya karinenin olmadığını söyledi. DP olarak iktidara emin adımlarla yürüdüklerini ifade eden Zeybek, ''İnanç ve düşünce özgürlüğünü sağlayacağız. Kim nerede isterse orada ibadet eder. Kim neyi söylemek isterse onu özgürce söyler. İktidarda kimseye karışmayıp özgürlüğü getireceğiz. Ayrıca biz iktidara geldiğimiz zaman siyaset bu tip konulardan kurtulacaktır'' diye konuştu. Bir gazetecinin, MHP'li yöneticiler ile ilgili görüntülere ilişkin görüşünü sorması üzerine Zeybek, şöyle konuştu: ''Başta Müslüman'ım elhamdülillah. Dolayısıyla MHP'de yaşanan türden meselelere inancımın penceresinden bakarım. İnsanların gizli halleri araştırılarak, insanların ayıpları ortaya çıkarılarak siyaset yapılmasını kendi inancıma aykırı görürüm. Bunu doğru bulmam. MHP Genel Başkanı, bu işlerin arkasında Fethullah Gülen Hocaefendinin olduğunu iddia etti, bu mümkün değildir. Ben kendisini yakından tanırım. O samimi, ihlaslı bir mümindir. Dolayısıyla böyle işlerle meşgul olmaz. Bu işin arkasında onu aramak akıl işi değildir. MHP'nin buna gelinceye kadar konuşulacak bir çok işi vardır. Dolayısıyla bu durumu yanlış buluyorum.''