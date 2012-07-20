Yapılan iş zevk vermiyorsa, beyin yoruluyor

ABD’de yayımlanan “Scientific American” dergisi beynin enerji kullanımı ile ilgili sırları araştırdı. Uzmanlara göre, İnsanlar en çok sevmedikleri aktiviteleri yaparken yoruluyor, sevdikleri bir işte ise zihinsel yorgunluk yaşama ihtimalleri azalıyor.

İşte beyin ile ilgili bilmediğimiz bilgiler:



Saniyede 10 kalori yakıyor



Beyin ortalama 1.4 kilogram ağırlığıyla vücut ağırlığının yalnızca yüzde 2’sine denk geliyor. Fakat bedenin en fazla enerji isteyen organlarından biri! Zira, dinlenme metabolizma hızı (RMR) denilen vücudun dinlenme anında çalışması için kullandığı ortalama 1300 kalorinin yüzde 20’sini, yani 260 kalorisini beyin kullanıyor. Bu, her saat için 10.8, her saniye için ise 0.18 kalori yakılması anlamına geliyor.



Çikolata zekâyı açmıyormuş



Beyin, damar kanallarında dolaşan glükozla enerji ihtiyacını gideriyor. Fakat, yürütülen çalışmalar daha fazla glükoz tüketiminin beyin fonksiyonlarını iyileştirdiğini desteklemiyor. Kanada’nın Ottowa ve İngiltere’nin Roehampton Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, beynin yetersiz gördüğü durumlarda kendi glükoz ihtiyacını karşılayabildiğini ortaya koydu. Yani çikolata yemek zekayı açmıyor!



Bulmaca canlılık yaratıyor



Uzmanlar beynin zevk duyulmayan işler yaparken daha fazla yorulduğunu söylüyor. Üç saatlik üniversite sınavına giren biriyle pazar üç saat boyunca zor bir bulmaca çözen kişi aynı derecede yorulmuyor. Birinci seçenekte sınavın önemi ve stresi bedeni iyice yorarken bulmaca çözenler de aksine canlılık, yaratıcılık gözlemleniyor.



Sevilen işi yaparken sorun yok



Şaşırtıcı bir şekilde spor yaptıktan sonra hissedilen yorgunluk da beynin yorulmasına bağlanıyor. İnsanlar en çok sevmedikleri aktiviteleri yaparken yoruluyor, sevdikleri bir işte ise zihinsel yorgunluk yaşama ihtimalleri azalıyor. (Milliyet)