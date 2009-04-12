'Zevk alarak yaptığım işten ödül alıyorum'

28. Uluslararası İstanbul Film Festivali beyazperdenin karizmatik karakter oyuncusu, yapımcı ve yönetmen John Malkovich’e Onur Ödülü verdi.



Sanatçı önceki gün The Marmara Oteli’nde Uluslararası İstanbul Film Festivali Direktörü Azize Tan’ın sunumunu üstlendiği basın toplantısında filmleri ve oyunculuğu konusunda sorulan soruları yanıtladı. Malkovich’e aynı gün Emek Sineması’nda “Belalı Düğün” adlı filmin gösteriminden önce düzenlenen özel törende İstanbul Film Festivali’nin “Sinema Onur Ödülü” sunuldu. Malkovich, ödülünü İstanbul Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Eczacıbaşı’nın elinden alırken İstanbul’a yeniden gelmekten ve gördüğü ilgiden duyduğu mutluluğu, “Bu sıcak ilgiyi hak ediyorum muyum acaba?” sözleriyle dile getirdi. “Zevk alarak yaptığım bir işten ödül alıyorum” diyen Malkovich, törende filmlerinden kısa bir seçki gösterilen sanatçı konuşmasının çevirisi sırasında dünyada sayısı giderek tükenen Emek’i dikkatle inceledi. Emek sinemasına gelirken de ayrılırken de büyük ilgiyle karşılanan sanatçı imza ve fotoğraf taleplerini memnuniyetle karşıladı.



Malkovich, medyanın yoğun ilgi gösterdiği The Marmara’daki basın toplantısında da sakin, olgun ve memnun tavrıyla büyük beğeni kazandı. Artistik yeteneği, sıra dışı ses tonu, kıvrak zekâsıyla objektiflerin karşısında uzun süre kalarak soruları yanıtladı. Kendisinin basılı kitap ya da senaryosu olmadığını söyleyen sanatçı, üzerinde çalıştığı öncelikli senaryolar hakkında ipuçları verdi. Bunlardan biri de Kıbrıs’ta geçen W. Just’ın “Ceasefire/Ateşkes”iydi. Yakın gelecekte Viyana’da görkemli bir opera sahneleme projesi de ilgi çekti. John Malkovich’in başrolünde oynadığı Steve Jacobs’ın “Utanç / Disgrace” adlı filmi, Festivalde Altın Lale için yarışacak filmler arasında. Nobel ödüllü yazar J.M. Coetzee’nin romanından beyazperdeye uyarlanan “Utanç”, Toronto Film Festivali’nde Eleştirmenler Birliği FIPRESCI Ödülü’nü aldı.

