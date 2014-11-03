2 bin yıllık mozaikleri, üzerine basarak tanıttılar

Gaziantep'te dünyanın en büyük mozaik müzesi Zeugma Antik Kenti’nde sürdürülen ‘Muzalar (Esin Perileri) Evi’ kazı çalışmalarında üç yeni mozaik ortaya çıkarıldı. Mozaiklerin basına tanıtılması sırasında kazı yetkilileri ve Belediye Başkanı Fatma Şahin'in mozaiklerin üstüne basması dikkat çekti.

Türkiye İş Bankası'nın destek verdiği Zeugma Antik Kenti kazılarında çıkarılan mozaikler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katıldığı toplantı ile kazı başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay tarafından tanıtıldı.

Görkay, Roma'nın doğu sınırlarındaki en önemli merkezlerinden birinin Zeugma olduğunu söyledi. Antik kentte 2007'de başladıkları çalışmalarda ‘Muzalar Evi’ni (Esin Perileri Evi) bulduklarını hatırlatan Görkay, çalışmalara bir süre ara verdikten sonra 2012 yılında yeniden başladıklarını ifade etti.

7 milyon lira harcandı

Kazılarda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İş Bankası'nın desteğiyle önemli mesafe kat ettiklerini vurgulayan Görkay, "Hâlâ kazılmamış alanlar var. Burada kaya oyma mekânlar mevcut. Bu evlerin şimdilik birine ulaştık, evde altı mekân var. Bu yıl yaptığımız kazılarda 3 yeni mozaiği gün yüzüne çıkardık" dedi. Kazı sezonunun bittiğini ve en önemli aşamaya geçtiklerine işaret eden Görkay, kazı çalışmasının yıllık bütçesinin her sene değiştiğini, 2005 yılından beri gerçekleştirdikleri kazılara yaklaşık 7 milyon TL harcandığını dile getirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bölgenin insanlık tarihi kadar eski olduğunu, bütün medeniyetlerin en zengin dönemlerini burada yaşadığını söyledi.

Destek 2017’ye kadar sürecek

Türkiye İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Suat Sözen ilk desteği Zeugma’nın sular altında kaldığı 2000 yılında verdiklerini anımsattı. Önemli bir görev üstlendiklerine dikkati çeken Sözen, şunları söyledi: “Bu görevi bir süre daha üstleneceğiz. Umarım bizden sonra gelenler daha iyi işler yapar. Zeugma’daki kazı çalışmalarına ilk 2000 yılında Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı’na aktardığımız kaynakla katkıda bulunduk. 2012 yılında başlatılan projeyle de Muzalar Evi’nde sürdürülen kazı çalışmalarının sponsoru olduk. İş Bankası’nın Zeugma’ya katkısı 2017 yılına kadar devam edecek.”

Sanatçılara ilham versin diye yapılmış

Zeugma’nın önemli yapılarından biri olarak kabul edilen Muzalar (Esin Perileri) Evi adını, içinde bulunduğu dönemin yazarları, şairleri, müzisyenleri, tarihçileri ve filozofları için resmedilmiş ilham perileri olduğu söylenen Muzalar Mozaiği’nden alıyor. Muzalar Evi, zengin mimari dekorasyonu, iyi korunmuş mozaikleri ve duvar freskleriyle Zeugma’da ikinci katına kadar ayakta kalmış ve oldukça iyi korunmuş en önemli Roma konut örneklerinden biri. Milattan sonra 2’nci yüzyılda yapılmış olan 26 metreye 15 metre boyutlarındaki konutun mozaiklerinin büyük bir çoğunluğu Milattan Sonra 3’üncü yüzyıl başlarına tarihleniyor. İyi bir biçimde korunan mozaikler arasında misafir salonlarından birinde Muzalar Mozaiği, ikinci misafir salonunda ise mitolojide ideal kadın olarak bilinen ve antik dönemde Heroine olarak da adlandırılan dört adet kadın figürü bulunuyor. Avlu sundurmasında iki mitolojik kadın kahraman figürü, konutun avlusunda ise zengin deniz canlıları arasında verilmiş Deniz Tanrısı ve Tanrıçası olan Okeanos ve Thetis’in figürleri yer alıyor.