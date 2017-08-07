Zeugma, yeni bölümüyle ziyaretçi sayısını katlamayı amaçlıyor

Gaziantep'te, "dünyanın en büyük mozaik müzesi" unvanına sahip Zeugma Mozaik Müzesi, açılan yeni bölümüyle ziyaretçi sayısını artırmayı hedefliyor.



Yaklaşık 6 yıl önce 30 bin metrekarelik alanda açılan Zeugma Mozaik Müzesi, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.



"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne de sahip olan müzede, bir ay önce mevcut müzenin karşısında yeni bir bölüm açıldı.



Üç katlı olan yeni bölümde, arkeolojik kazılarda kurtarılan milattan sonra 4-5. yüzyıllara ait mozaiklere yer veriliyor. Daha çok hayvan figürlü eserlerin bulunduğu bölüm, ziyaretçilerini adeta geçmiş yüzyıllara götürüyor.



Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Bülent Öztürk, Zeugma Mozaik Müzesi'nin 2011'de ziyarete açıldığını anımsattı.

Bölgede çıkarılan mozaiklerin müzede sergilendiğini dile getiren Öztürk, "Geçen ay Zeugma Mozaik Müzemizin B bölümü ziyarete açıldı. B bölümüyle beraber 3 bin metrekareye yakın mozaiğimiz şu an sergilemede. Yeni bölümdeki mozaiklerimiz, daha çok milattan sonra 4-5. yüzyıllarda Doğu Roma'ya ait olan mozaiklerdir" şeklinde konuştu.



Mozaiklerin, kurtarma kazılarından çıkarıldığını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:



"Romalıların, Hristiyanlığı kabul ettikten sonraki dönemlere ait mozaik ve motifleri görüyoruz. Bir kısım mozaiklerde dini motifler yer alıyor. Diğer mozaiklerimizde ise daha çok mitolojik figürleri görüyoruz. Mozaik müzesine gelen ziyaretçiler, B bölümündeki yeni mozaiklerimizi görme imkanı buluyor. Temmuz ayı içinde ziyaretçi sayılarından oldukça memnunuz. Sıcak havalara rağmen hafta sonlarında yoğun bir talep oluyor. Yeni açılan bölümle birlikte ziyaretçi sayımızı artırmayı hedefliyoruz."

''Aklınızın ve gönlünüzün yarısı burada kalsın''

Öztürk, dünyanın en büyük mozaik müzesine sahip olduklarını belirterek, "Müzemiz, dünyanın en büyük müzesi olma durumunu arttırarak sürdürüyor. Yeni bölümümüz 3 katlı. Zaten A'dan B bölümüne bir geçiş var. Yürüyüş yollarında da mozaiklerimizi görebiliyorsunuz. 'Şimdi Gaziantep'e gitme zamanı' diyerek başlatılan bir proje var. Eylül-ekim aylarında daha yoğun ziyaretçilerimizin olmasını bekliyoruz. Gelin Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesini görün, aklınızın ve gönlünüzün yarısı burada kalsın" ifadelerini kullandı.



Ziyaretçilerden Merih Soner de yeni açılan bölümü oldukça güzel bulduğunu ifade ederek, "Bu yeni haliyle çok zengin olmuş. Görsel alanlar çok fazla genişlemiş. Yeni yeni mozaikler görme imkanı bulduk. Mozaiklere çok fazla önem verilmiş. Herkesin gelip görmesini istiyorum" diye konuştu.



Malatya'dan gelen Ali İhsan Alper de yeni açılan bölümün de çok güzel olduğunu, çok fazla emek harcandığını belirterek, "Ben bu yeni bölümün bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum. Gerçekten çok etkilendim. Milattan sonra böyle eserlerin yapılmış olması, ciddi bir medeniyetin olduğunu gösteriyor. Bu anlamda müzede çok hoş bir alan oluşturulmuş" dedi.