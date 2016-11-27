Zeugma Mozaik Müzesi sanal ortama taşındı

Gaziantep'in incisi "Zeugma", Gaziantep Sanayi Odası (GSO) öncülüğünde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü desteğiyle hazırlanan "www.zeugma.org.tr" adresli internet sitesi üzerinden sanal turla dünyaya tanıtılıyor.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep’in tarihi ve kültürel zenginliğinin önemli bir parçası olan Zeugma Antik Kenti, mozaikleri, Arkeoloji Müzesi ve Zeugma Mozaik Müzesini daha geniş çevrelere tanıtmak için web sitesi kuruldu.

Sitede, köklü bir tarih, güçlü bir medeniyet, ticari merkez, sanat eseri, mozaik diyarı ve daha birçok özelliği içinde barındıran Zeugma Antik Kenti'nin tarihçesi, kazı çalışmalarında son durum, kazı kronolojisi, mitoloji sözlüğünün yanı sıra çıkarılan mozaikler ve diğer buluntulara ilişkin her türlü yazılı ve görsel bilgi yer alıyor.

Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Çince, Japonca ve Arapça olarak tanıtımların yapıldığı sitede, mozaiklere ilişkin fotoğraf galerisi ve mitolojik hikayeler bulunuyor.

Bilimsel yayın ve makalelere yer verilen, Zeugma Mozaik Müzesinin kat planı ve tanıtım broşürünün de paylaşıldığı site sayesinde Zeugma Antik Kenti ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi 360 derece sanal turla gezilebiliyor.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen GSO Başkanı Adil Sani Konukoğlu, medeniyetler beşiği Gaziantep’in kültürel mirasına sahip çıkılması ve korunması kadar Türkiye’de ve dünyada tanıtımını yapmanın önemine işaret ederek, kurdukları web sitesinin daha geniş kitlelere ulaşmada büyük rol oynayacağını belirtti.

Dünya üzerinde ilk yerleşim yerlerinden biri olan Gaziantep’in her yerinden tarih fışkırdığını vurgulayan Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Bu toprakların kültürel zenginliğinin tüm Türkiye’de ve dünyada tanıtılmasına büyük önem veriyoruz. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda gün yüzüne çıkarılan sayısız mozaik eserlerin bilinirliğinin artmasını hedefliyoruz. Dünyanın en önemli müzeleri arasında yer alan Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep’in büyük bir marka değeri. Şimdi Gaziantep’e gitme zamanı. Yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi şehrimizi gezmeye, görkemli tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde görmeye davet ediyoruz."