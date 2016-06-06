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Zete, geri döndü: Objektif gazetecilik değerlerini koruyarak yolumuza devam edeceğiz

zete.com, 1 Haziran’da yayınlarını durdurduklarını duyurmuştu

06 Haziran 2016 16:04

2011 yılında Türkiye'nin ilk tablet gazetesi olarak yayın hayatına başlayan  ve 1 Haziran 2016’da kapanan Zete’ Lift Content Factory bünyesinde tekrar yayın hayatına başladıklarını duyurdu. 

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Zete, tekrar yayın hayatına dönüşünü şu mesajla duyurdu:

"Zete.com, Campaign, Autocar, FourFourTwo, Stuff ve Junior by Campaign yayıncısı Lift Content Factory’nin bünyesinde, bugüne kadar savunduğu objektif gazetecilik değerlerini ve duruşunu koruyarak yoluna devam edecek.

"Alabildiğine kirlenen ve kutuplaşan medya ortamında bu değerleri 5,5 yıl boyunca hiç taviz vermeden, ısrarla savunan zete.com’un yayınını durdurmasını, haber alma hakkı açısından önemli bir kayıp olarak niteleyen ve üzüntülerini sosyal medya aracılığıyla paylaşan okurlarımıza teşekkür ediyoruz."

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