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Zeta-Jones ilk kez bu kadar çıplak

Oyuncu Catherine Zeta-Jones, 40’ına bastığı halde fiziksel olarak hâlâ iddialı olduğunu, verdiği çıplak pozlarla kanıtladı.

15 Nisan 2010 03:00

T24 - Oyuncu Catherine Zeta-Jones, 40’ına bastığı halde fiziksel olarak hâlâ iddialı olduğunu, Amerikan Allure dergisi için Michael Thompson’a verdiği çıplak pozlarla kanıtladı.

FOTO GALERİ

Bir yatağa çırılçıplak uzanıp çektirdiği kareler, iki çocuk annesi Zeta-Jones’un şimdiye dek verdiği en açık pozlar. Dergiye verdiği söyleşideyse ailesini ve gelecek planlarını anlatan oyuncu, 65 yaşındaki aktör eşi Michael Douglas ve çocuklarıyla, içinde yaşamayı çok sevdiği tekneyle dünyayı dolaşmak istediğini söyledi. Şu sıralar New York’taki ‘A Little Night Music’ adlı Broadway şovunda rol alan Zeta-Jones, çekimlerdeki rahat tavırlarıyla çıplaklığı dert etmediğini de göstermiş oldu. Çıplak poz vermekle ilgili sözleri de müzikaldeki tempoya getirdi: “Oyun esnasında hızlı bir şekilde üstünüzü değiştirmeniz gerekiyor ve kimin sizi gördüğü umrunuzda olmuyor.”

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