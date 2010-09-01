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Zeta-Jones doktorlara çok kızgın!

ABD'li aktör Michael Douglas'a gırtlak kanseri teşhisi konulmasının ardından aktris eşi Catherine Zeta-Jones, erken teşhis koyamayan doktorlara çok kızgın olduğunu söyledi.

01 Eylül 2010 03:00

T24- ABD'li aktör Michael Douglas'a gırtlak kanseri teşhisi konulmasının ardından aktris eşi Catherine Zeta-Jones, erken teşhis koyamayan doktorlara çok kızgın olduğunu söyledi.


Zeta-Jones, People dergisine verdiği demeçte, kocasının kanserle mücadelesini izlerken zor zamanlar geçirdiğini belirterek, ''Doktorların erken teşhis koyamaması beni çıldırttı. Her seçenek araştırıldı ve hiç bir şey bulunamadı'' dedi.        


Kocasının radyoterapi ve kemoterapi tedavisi görürken gücünü kaybettiğini izlemeye dayanamadığını kaydeden ünlü oyuncu, ''Daha güçlü olmam gerektiğini biliyorum ama duygusal açıdan bunu görmek istemiyorum. En zor tarafı onun bitkin düşmesi, çünkü Michael asla yorulmazdı'' dedi.        


Doktorlar 65 yaşındaki Douglas'ın gırtlağında bir tümör tespit etmiş ve ünlü aktöre 8 hafta boyunca radyoterapi ve kemoterapi tedavisinin uygulanmasının öngörüldüğü belirtilmişti.


Aktör Kirk Douglas'ın oğlu ve Oscar ödüllü sanatçı Michael Douglas, 16 Ağustos'ta hastalığı ile ilgili açıklamada bulunmuş ve hastalığı yenme konusunda çok iyimser olduğunu söylemişti.        


10 yıldır evli olan çiftin Dylan (10) ve Carys (7) adında 2 çocuğu bulunuyor.

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