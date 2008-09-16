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'Zerrin'i tuvalete kilitledim'

Pop müziğinin tanınmış isimlerini keşfeden Garo Mafyan, katıldığı bir programda sanatçılarla ilk tanışmasını anlattı

16 Eylül 2008 03:00

Posta gazetesi Magazin Müdürü Müge Dağıstanlı ile Vatan Gazetesi Magazin Müdürü Gülşen Yüksel'in sunduğu “Orada Neler Oluyor” programında, 40 yıldır pop müziği şarkıcılarını keşfeden Garo Mafyan’dan ilgi çeken açıklamalar geldi.

Mafyan anılarını şöyle anlattı: “Nilüfer, lise formasıyla stüdyoma gelmişti. O kadar meşguldük ki dinlemedik bile. Sonra o formalı kızı Beyoğlu’nda yürüyerek okula bırakmıştım.

Zerrin Özer kapıdan içeri girdiğinde ‘Çok açım, bana bir yumurta kırar mısınız?’ dedi. Afiyetle yedikten sonra iş konuşabildik. O kadar çok yüksek sesle gülerdi ki bir sahne programı öncesinde sussun diye onu Sheraton Otel’in tuvaletine kilitledim.

Sezen Aksu İzmir’den küçük bir bavulla gelmişti. O halinden bile ilk dakikada star olacağını anladım. İzmir’deki belediye otobüslerine bindiğinde bile şarkı söylüyormuş.”

Progama katılan pop şarkıcısı Sevda Karababa, “Pop müzikte Sezen Aksu, Ajda Pekkan ve Nilüfer’in yerine gelebilecek tek isim benim” deyince Garo Mafyan, kendini tutamadı ve “Sen treni kaçırmışsın” dedi.


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