Zerrin Özer: Piercing de takacağım

27 kilo verip, gıdısını aldıran Zerrin Özer'in hedefinde göğüs ve karın operasyonu var.
"Piercing de takacağım"
Zerrin Özer, kuş gibi hafifledi! Ünlü sanatçı, "Kilo verip,
yenileneceğim!" sözünü yerine getirip, tam 27 kilo verdi. Görüntüsünden
rahatsız olduğu gıdısını da aldıran Özer, iki operasyon daha
geçireceğini söyleyip, espriyi patlattı: "Göğsümü ve karnımı da
toparlattım mı tamam! Sonra piercing takıp, göbeğimi açıkta bırakan
kıyafetler giyeceğim..."
Üç saatte bir yemek
Görenlerin kendisini iltifat yağmuruna tuttuğunu söyleyen Zerrin Özer,
nasıl zayıfladığını ise şöyle anlattı: "Bir sene boyunca her gün spor yaptım. Fitness aletleriyle çalıştım, koşu bandında mutlaka
bir saat geçirdim. Hamur işlerine veda ettim, onun boşluğunu kayısı ve
cevizle doldurdum. Üç saatte bir sebze ağırlıklı beslendim."
Eurovision'da 10'uncu olsam da zarar görmem
Yıllardır fazla kilolarıyla başı dertte olan Zerrin Özer, önceki gün 27
kilo vermiş haliyle ortaya çıktı.Alişan ve Özlem Yıldız'ın sunduğu
'Herşey Dahil' programına konuk olan Zerrin; sıkı bir diyet ve spor
sonucunda forma girdiğini söyledi. Programda Eurovision Şarkı
Yarışması'yla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Zerrin Özer, geçen yıl
TRT'den teklif aldığını belirterek şunları anlattı:
Kim istemez ki?
"Bazı sanatçılar
Eurovision'da alacakları derece nedeniyle kariyerlerine zarar vermekten
korkuyor. Benim böyle bir endişem yok. Benim gibi sanatçılar bunların
çok üstündeyiz. 10'uncu da olsam hiçbir şey kaybedeceğime inanmıyorum."
Yıllar önce de TRT'den teklif geldiğini ama İngilizce şarkı söylemek
için direttiği için kabul edilmediğini açıklayan Zerrin Özer, "İçime
tam anlamıyla sinecek bir şarkı olursa ben de Eurovision'a gitmek
isterim. Kim ülkesini temsil etmek istemez ki?
Göbeğini de toparlatacak
Bir yılda 27 kilo verip, gıdısını aldıran Zerrin Özer, "Şimdi sırada
göğsüm ve karnım var. Onları da toparlattıktan sonra piercing takıp,
göbeğimi açıkta bırakan kıyafetler giyeceğim!" diyerek espri yaptı. Bir
yıl boyunca her gün spor yaptığını anlatan ünlü şarkıcı, diyetiyle
ilgili şu bilgileri verdi: "Hamur işlerine veda ettim. Onun boşluğunu
kuru kayısı ve cevizle doldurdum. Üç saatlik öğünlerde sebze ağırlıklı
beslendim..."