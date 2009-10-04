Zerrin Özer: Piercing de takacağım

27 kilo verip, gıdısını aldıran Zerrin Özer'in hedefinde göğüs ve karın operasyonu var.



"Piercing de takacağım"



Zerrin Özer, kuş gibi hafifledi! Ünlü sanatçı, "Kilo verip, yenileneceğim!" sözünü yerine getirip, tam 27 kilo verdi. Görüntüsünden rahatsız olduğu gıdısını da aldıran Özer, iki operasyon daha geçireceğini söyleyip, espriyi patlattı: "Göğsümü ve karnımı da toparlattım mı tamam! Sonra piercing takıp, göbeğimi açıkta bırakan kıyafetler giyeceğim..."



Üç saatte bir yemek



Görenlerin kendisini iltifat yağmuruna tuttuğunu söyleyen Zerrin Özer, nasıl zayıfladığını ise şöyle anlattı: "Bir sene boyunca her gün spor yaptım. Fitness aletleriyle çalıştım, koşu bandında mutlaka bir saat geçirdim. Hamur işlerine veda ettim, onun boşluğunu kayısı ve cevizle doldurdum. Üç saatte bir sebze ağırlıklı beslendim."



Eurovision'da 10'uncu olsam da zarar görmem



Yıllardır fazla kilolarıyla başı dertte olan Zerrin Özer, önceki gün 27 kilo vermiş haliyle ortaya çıktı.Alişan ve Özlem Yıldız'ın sunduğu 'Herşey Dahil' programına konuk olan Zerrin; sıkı bir diyet ve spor sonucunda forma girdiğini söyledi. Programda Eurovision Şarkı Yarışması'yla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Zerrin Özer, geçen yıl TRT'den teklif aldığını belirterek şunları anlattı:



Kim istemez ki?



"Bazı sanatçılar Eurovision'da alacakları derece nedeniyle kariyerlerine zarar vermekten korkuyor. Benim böyle bir endişem yok. Benim gibi sanatçılar bunların çok üstündeyiz. 10'uncu da olsam hiçbir şey kaybedeceğime inanmıyorum." Yıllar önce de TRT'den teklif geldiğini ama İngilizce şarkı söylemek için direttiği için kabul edilmediğini açıklayan Zerrin Özer, "İçime tam anlamıyla sinecek bir şarkı olursa ben de Eurovision'a gitmek isterim. Kim ülkesini temsil etmek istemez ki?



Göbeğini de toparlatacak



Bir yılda 27 kilo verip, gıdısını aldıran Zerrin Özer, "Şimdi sırada göğsüm ve karnım var. Onları da toparlattıktan sonra piercing takıp, göbeğimi açıkta bırakan kıyafetler giyeceğim!" diyerek espri yaptı. Bir yıl boyunca her gün spor yaptığını anlatan ünlü şarkıcı, diyetiyle ilgili şu bilgileri verdi: "Hamur işlerine veda ettim. Onun boşluğunu kuru kayısı ve cevizle doldurdum. Üç saatlik öğünlerde sebze ağırlıklı beslendim..."