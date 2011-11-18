Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez beldesinde yaşayan Türk pop müziğinin ünlü ismi Zerrin Özer, yüksek tansiyon nedeniyle fenalaşınca kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Zerrin Özer sıklıkla değişen yüksek tansiyonu nedeniyle iki gün müşahade altında tutulacağı öğrenildi.Bodrum'un Bitez Beldesi'ndeki evinde yaşayan Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Zerrin Özer 'in öğleden sonra yüksek tansiyon nedeni ile fenalaştığı ve arkadaşlarının çağırdığı ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Saat 16.00 sıralarında hastaneye getirilen Zerrin Özer'in yüksek tansiyon nedeni ile fenalaştığı ,solunum sisteminde düzensizlik olduğu tespit edildi. Hastanenin kardiyoloji bölümünde müşadahe altında tutulan ve tansiyonunun sık sık değişiklik gösterdiği öğrenilen Özer'in sağlık durumunun iyi olduğu iki gün hastanede tedavi altında tutulacağı öğrenildi. Özer'i hastanede ziyaret eden Bodrum sağlık Vakfı Başkanı Ahmet Biçer'in bilgi sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Hastane yetkilileri bugün (Cuma) öğle saatlerinde sanatçının sağlık durumu ile ilgili açıklama yapılabileceğini belirttiler.Zerrin Özer son olarak 28 Ekim tarihinde Bodrum Azka Otel'de düzenlenen ve geliri engelli çocuklara bırakılan Cumhuriyet Balosu'nda sahneye çıkmıştı.