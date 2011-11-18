T24 LogoT24 Logo
Magazin

Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Sanatçı Zerrin Özer yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

18 Kasım 2011 02:00

T24 - Sanatçı Zerrin Özer yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.



Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez beldesinde yaşayan Türk pop müziğinin ünlü ismi Zerrin Özer, yüksek tansiyon nedeniyle fenalaşınca kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Zerrin Özer sıklıkla değişen yüksek tansiyonu nedeniyle iki gün müşahade altında tutulacağı öğrenildi.

Bodrum'un Bitez Beldesi'ndeki evinde yaşayan Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Zerrin Özer 'in öğleden sonra yüksek tansiyon nedeni ile fenalaştığı ve arkadaşlarının çağırdığı ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Saat 16.00 sıralarında hastaneye getirilen Zerrin Özer'in yüksek tansiyon nedeni ile fenalaştığı ,solunum sisteminde düzensizlik olduğu tespit edildi. Hastanenin kardiyoloji bölümünde müşadahe altında tutulan ve tansiyonunun sık sık değişiklik gösterdiği öğrenilen Özer'in sağlık durumunun iyi olduğu iki gün hastanede tedavi altında tutulacağı öğrenildi. Özer'i hastanede ziyaret eden Bodrum sağlık Vakfı Başkanı Ahmet Biçer'in bilgi sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Hastane yetkilileri bugün (Cuma) öğle saatlerinde sanatçının sağlık durumu ile ilgili açıklama yapılabileceğini belirttiler.

Zerrin Özer son olarak 28 Ekim tarihinde Bodrum Azka Otel'de düzenlenen ve geliri engelli çocuklara bırakılan Cumhuriyet Balosu'nda sahneye çıkmıştı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24