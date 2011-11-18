Zerrin Özer hastanede böyle görüntülendi

T24 - Muğla’nın Bodrum İlçesi’ne bağlı Bitez Beldesi’ndeki evinde yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlanan Türk pop müziğinin usta ismi Zerrin Özer, hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Özer’i Kaymakam Mehmet Gödekmerdan ziyaret etti.





Zerrin Özer, dün Bodrum’un Bitez Beldesi’ndeki evinde rahatsızlandı. Yüksek tansiyon şikayetiyle ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne getirilerek Kardiyoloji Bölümü’nde tedavi altına alınan Zerrin Özer’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu sabah Kaymakam Mehmet Gödekmerdan ve Başhekim Opr. Dr. Oğuz Şahin’in odasında ziyaret ettiği ve çiçek verdiği Zerrin Özer, basın mensupları ile görüşmek istemediğini ve ilgileri için teşekkür ettiğini belirtti.



Özer’in odasında yaklaşık 5 dakika kalan Kaymakam Gödekmerdan, "Bir süredir Bodrum’da bulunan sanatçımızı ziyaret ettim. Sağlık durumu ile ilgili bilgi aldım. Kendisinin iyi olduğunu ve dinlenmek istediğini söyledi. Sanatçımızın iyi olduğuna sevindik" dedi. Başhekim Opr. Dr. Oğuz Şahin de sanatçının hastanede birkaç gün kalması gerekebileceğini kaydetti. Başhekim Şahin, "Bunu da bize gerekli tetkikler yapıldıktan sonra kardiyoloji uzmanımız söyleyecek. Tansiyonu değişken biçimde seyrediyor, dalgalı bir tansiyon olması nedeniyle hastanemizde müşahade altında tutulmasını uygun gördük" dedi.

Yakınları akın etti



Bu arada Zerrin Özer’in yakınları ve arkadaşlarının da sağlık durumu ile ilgili bilgi almak için hastaneye akın ettiği görüldü. 1990 yılında bir askeri birlikte ücretsiz konser veren Zerrin Özer’in dostlarından Zeki Arslan, "Orduda olduğumuz zaman Zerrin hanımdan konser ricasında bulunurduk bizi hiç kırmazdı. Hastalığını duyar duymaz gelip durumunu öğrenmek istedim. O bir iyilik meleği, hayranlarının duası onu sağlığına kavuşturacak" dedi.

Tansiyonu 19'a çıktı



Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı Ahmet Biçer de Özer’in engelli çocuklar yararına düzenlenen konserlerde ücretsiz sahne aldığını hatırlattı. Biçer, "Dün Zerrin ile evde otururken tansiyonu yükseldi. Ölçtüm. 19’lara çıkınca hastaneye geldik. Tansiyonu sürekli değişkenlik gösterdiği için burada olmasında yarar var diye düşündük. Şu anda durumu kontrol altında. Sanıyorum bir gün daha hastanede kalacak. Kendisiyle odasında görüştüm. ’Ben kendimi çok iyi hissetmiyorum bugün de kalayım’ dedi. Kararı doktorlar verecek ancak endişe edilecek çok fazla bir şey yok" dedi.