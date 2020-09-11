Zerka'nın doğusundaki cephanelikte peş peşe patlamalar

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Ürdün'ün Zerka kentinin yakınlarında peş peşe büyük patlamalar meydana geldi. Patlamalara orduya ait bir cephanelikteki elektrik sisteminin kısa devre yapmasının sebep olduğuna inanılıyor.

Zerka'nın doğusundaki çölde bulunan cephanelikte meydana gelen patlamada can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Patlama 35 kilometre uzaktaki başkent Amman'dan bile görüldü.

Reuters'a konuşan bazı Zerka sakinleri çok yüksek bir ses duyduklarını ve evlerinin camlarının kırıldığını bildirdi. Polis, patlamadan sonra Zerka'yı giriş-çıkışlara kapattı.