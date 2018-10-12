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Zerin'in yurtta ölümünde 'ihmal' araştırması için soruşturma başlatıldı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'da Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulu'nun yurdunda arkadaşları ile oynarken devrilen dolabın altında kalarak hayatını kaybeden Zerin Koç'un (9) ölümü ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ihmalin araştırılması için ince

12 Ekim 2018 17:22

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN\'da Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulu\'nun yurdunda arkadaşları ile oynarken devrilen dolabın altında kalarak hayatını kaybeden Zerin Koç\'un (9) ölümü ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ihmalin araştırılması için inceleme ve soruşturma başlattı. 
Olay, dün saat 19.00 sıralarında İnönü Mahallesi\'ndeki Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulu Kız Öğrenci Yurdu\'na meydana geldi. 5\'inci sınıf öğrencisi Zerin Koç ile arkadaşları odalarında oyun oynamaya başladı. Çocukların oynadığı sırada, eşyalarını koydukları dolaplardan biri Zerin Koç\'un üzerine devrildi. Zerin\'in dolap altında kaldığını gören çocuklar, durumu yetkililere bildirdi. Yurda gelen ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Zerin Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı olayı duyarak yaşadıkları Samanbeyli köyünden hastaneye gelen küçük kızın yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, öğrencilerin ve yurttaki yetkililerin ifadeleri alındı. Küçük kızın cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
Zerin Koç\'un hayatını kaybetmesi arkadaşlarını ve öğretmenlerini yasa boğdu. Küçük Zerin\'in ölümünün ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, \"Ardahan Kazım Karabekir Yatılı Bölge Okulu’nun pansiyonunda elbise dolabının üzerine devrilmesi sonucu öğrencimiz Zerin Koç hayatını kaybetmiştir. Bu acı olayla ilgili ihmalin araştırılması için Bakanlığımızca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır\" denildi.
Bakanlık tarafından görevlendirilen müfettişlerin Ardahan\'a gelmek için yola çıktığı öğrenilirken, otopsisi tamamlanan küçük kızın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketine gönderildi.

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