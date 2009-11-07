T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Zere'nin tedavisi İstanbul'da yapılacak

109 günün ardından hastanedeki mahkum koğuşundan çıkan kanser hastası Güler Zere'nin tedavisi İstanbul'da yapılacak.

07 Kasım 2009 02:00

109 gün süren bürokratik işlemin ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün affıyla hastanedeki mahkum koğuşundan çıkan kanser hastası Güler Zere'nin tedavisi İstanbul'da yapılacak.

Cumhurbaşkanın kararının ardından dün akşam tekerlekli sandalyeyle hastaneden çıkarılan Zere, ambulansla Adana Özel Ortadoğu Hastanesi'ne götürüldü.

Hastalığı boyunca Seyhan nehrini çok görmek istediğini söyleyen Zere, Nehri gören bir odaya yatırıldı.

Mahkum koğuşundan çıkmasının ardından Zere'nin tansiyonu da normale döndü.

Baba Haydar Zere, kızının bırakılması için çaba sarf edenlere ve af yetkisini kullanan Cumhurbaşkanı Gül'e bir kez daha teşekkür etti.

Akşam saatlerinde İstanbul'a getirilecek olan Zere'nin tedavisi İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Kliniği'nde yapılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24