109 gün süren bürokratik işlemin ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün affıyla hastanedeki mahkum koğuşundan çıkan kanser hastası Güler Zere'nin tedavisi İstanbul'da yapılacak.



Cumhurbaşkanın kararının ardından dün akşam tekerlekli sandalyeyle hastaneden çıkarılan Zere, ambulansla Adana Özel Ortadoğu Hastanesi'ne götürüldü.



Hastalığı boyunca Seyhan nehrini çok görmek istediğini söyleyen Zere, Nehri gören bir odaya yatırıldı.



Mahkum koğuşundan çıkmasının ardından Zere'nin tansiyonu da normale döndü.



Baba Haydar Zere, kızının bırakılması için çaba sarf edenlere ve af yetkisini kullanan Cumhurbaşkanı Gül'e bir kez daha teşekkür etti.



Akşam saatlerinde İstanbul'a getirilecek olan Zere'nin tedavisi İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Kliniği'nde yapılacak.