Zer'e Bulgaristan'dan büyük ödül

Kazım Öz'ün yönetmenliğini üstlendiği, genç bir müzisyenin hayatını anlatan Zer filmi, Burgas Uluslararası Film Festivali'nde 'Seyirci Büyük Ödülü'nü kazandı.

New York’tan Dersim’e bastırılmış, unutturulmuş bir tarihe doğru arayışa çıkan Jan’ın hikâyesini anlatan 'Zer', geçtiğimiz Kasım ayında 66'ncısı düzenlenen Mannheim-Heidelberg Uluslararası Film Festivali’nde seyirci ödülü ile FIPRESCI ödülünü de almıştı.

Bir şarkının peşinden öze dönüş

Başrollerini Nik Xhelilaj, Güler Ökten ve Levent Özdilek’in paylaştığı Zer filminde, kanser tedavisi için New York’a getirilen babaannesi Zarife ile bu süreçte daha da yakınlaşan genç müzisyen Jan’ın, babaannesinin kendisine söylediği bir şarkının peşinden köklerine ve bastırılmış toplumsal travmaların izine doğru çıktığı yolculuğun hikâyesi anlatılıyor.