-ZERDARİ, ŞAHİN İLE GÖRÜŞTÜ TBMM (A.A) - 13.04.2011 - Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'i ziyaret etti. Şahin, ziyarette yaptığı konuşmada, Pakistan'ın Türkiye için özel bir ülke olduğunu vurgulayarak, iki ülke hakları ve devletleri arasındaki ilişkilere uluslararası camiada rastlamanın pek mümkün olmadığını belirtti. TBMM'nin 10 gün sonra açılışının 91. yıldönümünü kutlayacağını belirten Şahin, ''91 yıl önce, ülkemizin işgal ile karşı karşıya olduğu zor günlerde yardımları ve duaları ile destek olan Pakistanlı kardeşlerimizi unutmadık'' dedi. İki ülke halkının hem sevinçleri hem de acıları paylaştığına işaret eden Şahin, 6 yıl önce Pakistan'ın yaşadığı depremde yardım ekibiyle bu ülkeye gittiğini, iki halk arasındaki kardeşlik bağlarının ne kadar güçlü olduğunu görme imkanı bulduğunu dile getirdi. Zerdari'ye sunulacak Devlet Nişanı'nın örnek ilişkilerin simgesi olduğunu kaydeden Şahin, ilişkilerin kurumsal boyuta taşındığını ifade etti. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin ilişkilerin daha da gelişmesine önemli katkı sağlayacağını kaydeden Şahin, ilişkilerin geliştirilmesinde parlamentoların önemli bir payı olduğunu vurguladı. Pakistan'ın bölgesinde çok önemli ve etkili bir ülke olduğunu söyleyen Şahin, şöyle devam etti: ''Pakistan, birtakım sorunlarla da mücadele etmek durumundadır. Bunların başında terör sorunu gelmektedir. Son zamanlarda Hükümetinizin terörle kararlı bir mücadele yapması ve başarılı olmasından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye, terörle mücadele konusunda Pakistan'a destek vermeye devam edecektir. Günümüzde dini hoşgörüsüzlük ve buna bağlı aşırılık eylemleri maalesef artmaktadır. Dolayısıyla terörle mücadele uluslararası bir mücadele şeklinde yapılabilirse başarılı olmak mümkündür. Bu konuda uluslararası topluma da önemli görevler düştüğü kanaatindeyim.'' Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında ilişkileri geliştirmek için üçlü zirve süreci başlatıldığını anımsatan Şahin, bunun somut meyvelerinin görülmeye başladığını dile getirdi. -''OMUZ OMUZAYIZ''- Zerdari ise Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Pakistan'da ''Bir artı bir iki etse de Türkiye ve Pakistan bir araya geldiğinde bu onbir demektir'' şeklinde bir deyimin olduğunu kaydetti. Zerdari, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda büyük başarı sağladığını belirterek, ''Bu yüzden Pakistan devleti ve halkının yaşadığı acıyı gayet iyi anlıyorsunuz'' dedi. Türkiye'nin gelişmesi ve modern demokrasisiyle İslam dünyası için örnek teşkil ettiğini kaydeden Zerdari, ''İslam dünyası olarak Türkiye'deki gelişmeyi çok iyi izlememiz ve daha büyük başarı sağlaması için destek olmamız lazım'' ifadesini kullandı. Türkiye'nin spor müsabakalarında kazandığı başarıyı Pakistan kazanmış gibi kabul ettiklerini belirten Zerdari, Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğü için bunun kendisine büyük gurur verdiğini ifade etti. Zerdari, TBMM'nin 91. yıl dönümü kutladı. Türk halkının Pakistan'da yaşanan sel felaketi nedeniyle yaptığı yardımlar için teşekkür eden Zerdari, iki ülkenin uluslararası meselelerde omuz omuza olduğunu kaydetti. İdam edilen kayınpederi Zülfikar Ali Butto hakkındaki mahkeme kararının yeniden değerlendirilmesi için Cumhurbaşkanı olarak Yüksek Mahkemeye başvurduğunu bildiren Zerdari, bugün mahkemenin başvuruyu kabul ettiğini öğrendiğini ifade etti. Zerdari, ''İntikam değil tarihin düzeltilmesini istiyoruz. İntikama inanmıyoruz, tarihin düzeltilmesini istiyoruz'' diye konuştu. Zerdari, Devlet Nişanı'nı almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nişanı Pakistan halkı, suikaste uğrayan eşi Benazir Butto ve kayınpederi Zülfikar Ali Butto adına kabul edeceğini vurguladı.