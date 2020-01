Zenne galada ağlattı

T24- “Zenne” filminin galası önceki akşam yapıldı. Sanat camiasının büyük ilgi gösterdiği film, izleyenleri ağlattı.





Hürriyet'in Kelebek ekindeki habere göre, eşcinsel olduğu için öldürülen Ahmet Yıldız’ın hikâyesinden esinlenilerek çekilen “Zenne”, yarın vizyona giriyor. M. Caner Alper ve Mehmet Binay’ın yönettiği, Kerem Can, Giovanni Arvaneh, Tolga Tekin ve Erkan Avcı’nın rol aldığı “Zenne”nin galası önceki akşam Nişantaşı City’s Citylife Sinemaları’nda yapıldı.





Ünlüler akın etti





48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi İlk Film” ve “Görüntü Yönetmeni” dahil beş ödül kazanan filmin galasına sanat camiası büyük ilgi gösterdi. Geceye katılanlar arasında film ekibinin yanı sıra Sertab Erener-Demir Demirkan, Bergüzar Korel-Halit Ergenç, Sumru Yavrucuk, Levent Üzümcü, Pelin Batu, Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı, Nur Fettahoğlu, Nesrin Cavadzade, Berna Laçin, Yaşar Gaga ve Billur Kalkavan da vardı.





Bakan Şahin'e tavsiye





Galada açılış konuşmasını, filmin konuk oyuncuları arasında bulunan Banu Güven yaptı. “İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e Zenne’yi izlemesini hararetle tavsiye ederim” diyen Güven, daha sonra tüm film ekibini sahneye davet etti.





Herkes anlasın





Başrol oyuncusu Kerem Can, “Bu filmde oynamak muhteşem bir şeydi. Filmde eşcinselliğin normal bir şey olduğuna dikkat çekmek istedik. Bunu herkes anlasın, bir mesaj alsın diye uğraştık. Umarım mesajlar gerektiği yerlere gider” dedi. Oyuncu, zenne rolüne yedi ayda hazırlandığını da sözlerine ekledi.





Bir dostluk hikâyesi





Galasında seyircileri gözyaşlarına boğan “Zenne”, muhafazakâr bir ailenin çocuğu olan Ahmet, İstanbul’un dans kulüplerinde zennelik yapan Can ve Türkiye’nin değer yargılarını çok iyi tanımayan Alman fotoğrafçı Daniel’in dostluk hikâyesini anlatıyor.





Zafer’in beni sevdiğini biliyorum





Zafer Ergin’in eşi Binnaz Ergin, galaya Defne Halman ile birlikte katıldı. Ergin, eşinin adının eski manken Neslihan Yavuzcan’la aşk dedikodularına karışması hakkında konuşmak istemedi. Soruları “Bu konulara hiç girmeyelim. Biz her zaman söyledik; gayet iyiyiz ve mutluyuz. Zaten öyle olmasa 26 yıldır evli olmazdık” diyerek geçiştiren Ergin, “Eşinizin çapkınlıklarına göz yumdunuz mu?” sorusuna ise gülümseyerek yanıt verdi: “Zafer çok iyi biridir. Beni sevdiğini biliyorum, ben de onu seviyorum.”





Ekip çok başarılı





Filmin dans müziklerini hazırlayan Demir Demirkan’a gecede sevgilisi Sertab Erener eşlik etti. Erener, filmi daha önce izlediğini belirterek “Demir, sahneler çekilmeden önce yaptığı müzikleri gönderiyordu. Ve ekip, ‘Bu kadar olur, cuk oturdu’ diyordu. Çok başarılıydı” dedi.