Zenit'e şaşırtan ceza



Rusya Birinci Ligi ekiplerinden Zenit Saint Petersburg'un, Moskova deplasmanında karşılaştığı Lokomotif Moskova maçında Fatih Tekke ile yaptığı kural ihlalinin cezası belli oldu. Ceza, Rusya'da şaşkınlık yarattı.



Karşılaşmanın 81. dakikasından 85. dakikasına kadar oynanan 4 dakikalık sürede limit olan 6 yabancı oyuncunun aşılması ve 7 yabancı oynatılması ile ilgili olarak, Rusya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi kararını bugün açıkladı. Verilen karar, birçok kişiyi şaşırtırken beklendiği gibi 3-0 hükmen mağlup değil, para cezası olarak gerçekleşti. Zenit takımına yaptığı ihlalden dolayı 500 bin ruble, (yaklaşık 14 bin 700 dolar) ceza kesildi. Maçın sonucu ise, normal sürede bittiği gibi 1-1 kaldı.



Hatırlanacağı üzere karşılaşmanın 81. dakikasında Zenit'in Hollandalı çalıştırıcısı Dik Advokat, Rus futbolcu Pogrebnyak'ın yerine sahaya Türk oyuncu Fatih Tekke'yi alınca sahadaki yabancı oyuncu sayısı 7'ye çıkmış ve kural ihlali gerçekleşmişti.