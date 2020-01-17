Zenginlik ömrü 9 yıl uzatıyor

ABD ve İngiltere'de yapılan bir araştırma, zengin olmanın beklenen yaşam süresini ortalama dokuz yıl uzattığını ortaya koydu.

ABD ve İngiltere’de yapılan bir araştırma, zengin olmanın ömrü ortalama dokuz sene uzattığı sonucuna vardı. Buna göre daha yoksul olanların 50 yaşından sonra beklenen yaşam süresi, zenginlerden ortalama dokuz yıl daha kısa.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, İki ülkede yaklaşık 25 bin yetişkinin yaşam sürelerinin karşılaştırıldığı araştırmada, sosyo-ekonomik faktörlerin yaşlanmayı ve ilerleyen yaşlardaki hastalıkları nasıl etkilediği analiz edildi. Araştırmada, İngiltere’de 50 yaş üzerindeki 10 bin 754, ABD’de de 14 bin 803 kişinin verileri karşılaştırıldı. İki ülkede de veriler, gelir üzerinden gruplara bölündü; en zengin ve en yoksul grupların yaşam süreleri incelendi.

Gerontology dergisinde yayımlanan araştırma, zengin erkeklerin 50 yaşından sonra 31 sene daha sağlıklı biçimde yaşadığını, bu ortalamanın yoksullar için 22 ila 23 seneye düştüğünü ortaya koydu. Verileri incelenen kadınlar arasında da benzer bir durum saptandı. Buna göre, varlıklı kadınlar 50 yaşından sonra ortalama 33 yıl daha sağlıklı yaşarken, 50 yaşındaki yoksul kadınlar arasında bu ortalama 24 ila 25 yıla düştü.

Araştırmada, toplumların yoksul kesimlerinin sağlık hizmetlerine erişimindeki eşitsizliklerin kaldırılması tavsiyesi yer aldı