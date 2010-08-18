T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Zenginlerin yeni oyuncağı 'Seabreacher X'

Köpekbalığı şeklindeki deniz aracı, becerileriyle James Bond filmlerindeki süper araçlara benzetiliyor.

18 Ağustos 2010 03:00

T24- Köpekbalığı şeklindeki deniz aracı, becerileriyle James Bond filmlerindeki süper araçlara benzetiliyor. “Seabreacher X” isimli araç, suya dalabildiği gibi denizin yüzeyinden 3.6 metre havalanabiliyor.

Deniz yüzeyinde 80 kilometre hıza kadar çıkabilen aracın yaratıcısı Rob Innes, özellikle dibe dalarken ‘Jaws’ filminin müziğini çalıyor. Uzunluğu 5 metre olan ‘köpekbalığı’ deniz altında da 30 kilometre hızla gidiyor. 60 bin sterline (yaklaşık 140 bin TL) malolan ve 7 kişinin üç ayda yaptığı araç, en çok Ortadoğu’dan sipariş ediliyor. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24