Zenginlerin yeni oyuncağı 'Seabreacher X'

T24- Köpekbalığı şeklindeki deniz aracı, becerileriyle James Bond filmlerindeki süper araçlara benzetiliyor. “Seabreacher X” isimli araç, suya dalabildiği gibi denizin yüzeyinden 3.6 metre havalanabiliyor.



Deniz yüzeyinde 80 kilometre hıza kadar çıkabilen aracın yaratıcısı Rob Innes, özellikle dibe dalarken ‘Jaws’ filminin müziğini çalıyor. Uzunluğu 5 metre olan ‘köpekbalığı’ deniz altında da 30 kilometre hızla gidiyor. 60 bin sterline (yaklaşık 140 bin TL) malolan ve 7 kişinin üç ayda yaptığı araç, en çok Ortadoğu’dan sipariş ediliyor.