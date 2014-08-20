Zenginlerin AB vatandaşlığı yarışı



AB ülkesi Malta tarafından başlatılan parayla vatandaşlık uygulamasına AB vatandaşı olmayan zenginlerden büyük ilgi var.

Pasaport programını yürüten Henley & Partners adlı firmanın açıklamasına göre, yıl başından bu yana 30 ülkeden 200'den fazla başvuru geldi.

Malta hükümeti uygulama yürürlüğe girdiğinde 50 civarında başvuru geleceğini hesap etmişti.

Malta pasaportu alabilmek için adaya 1 milyon 150 bin euroluk yatırım yapılması ve en az 1 yıl ikamet edilmesi şartı getiriliyor.

AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu uygulamayı eleştirmiş ve vatandaşlığın mali bir değerle ölçülemeyeceğini bildirmişti.

Tekiler üzerine Malta hükümeti şartları sertleştirdi. Başvuru sayısı fazla olsa da şu ana dek kimseye vatandaşlık hakkı verilmediği kaydedildi.