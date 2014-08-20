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Dünya
Deutsche Welle

Zenginlerin AB vatandaşlığı yarışı

Malta’nın para karşılığında vatandaşlık hakkı verilmesini öngören yasasına ilgi büyük. Şu ana dek 200’den fazla zengin yatırımcının vatandaşlık için başvuru yaptığı bildirildi.

20 Ağustos 2014 21:29


AB ülkesi Malta tarafından başlatılan parayla vatandaşlık uygulamasına AB vatandaşı olmayan zenginlerden büyük ilgi var.

Pasaport programını yürüten Henley & Partners adlı firmanın açıklamasına göre, yıl başından bu yana 30 ülkeden 200'den fazla başvuru geldi.

Malta hükümeti uygulama yürürlüğe girdiğinde 50 civarında başvuru geleceğini hesap etmişti.

Malta pasaportu alabilmek için adaya 1 milyon 150 bin euroluk yatırım yapılması ve en az 1 yıl ikamet edilmesi şartı getiriliyor.

AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu uygulamayı eleştirmiş ve vatandaşlığın mali bir değerle ölçülemeyeceğini bildirmişti.

Tekiler üzerine Malta hükümeti şartları sertleştirdi. Başvuru sayısı fazla olsa da şu ana dek kimseye vatandaşlık hakkı verilmediği kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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MaltaHenleyPartnersKomisyonuAvrupa ParlamentosuDeutsche Welle Türkçe epd BS/BÖ

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