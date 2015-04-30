Zenginler yoksullardan sekiz yıl daha fazla yaşıyor

İngiltere'de ortalama yaşam beklentisi artarken, zenginlerle yoksullar arasındaki ortalama ömür farkının da sekiz yıla çıktığı belirlendi.

Guardian gazetesinin haberine göre, Londra'daki Imperıal College tarafından 2012 nüfus verileri temel alınarak yapılan bir araştırmaya göre, 2030 yılına kadar ülkenin varlıklı bölgelerinde ortalama yaşam beklentisi 90'a çıkacak.

Bu durumun emeklilik sistemi, sağlık ve sosyal hizmetler üzerindeki baskıyı daha da artırması bekleniyor.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, araştırmadaki en çarpıcı verilerden biri de ülkenin zengin ve yoksul bölgeler arasındaki ortalama yaşam beklentileri arasındaki fark.

Ülkenin en yüksel kentlerinden olan Blackpool'da ortalama ömür beklentisi 75.2 yıl.

Londra kent merkezindeki ise insanlar ortalama 87.3 yıl yaşıyor. Burada kadınların ortalama ömrü 87.3 yıl. Londra'nın en zengin semtleri Kensington ve Chelsea'de de oranlar buna yakın.

Zengin ve yoksul bölgeler arasındaki farkın İngiltere'yle Sri Lanka ya da Vietnam'daki ortalama yaşam beklentisi arasındaki farka eşit olduğu belirtiliyor.

Sonuçları Lancet dergisinde yayımlanan araştırmaya öncülük eden Prof. Mecid Ezzati, bu farkı kemer sıkma önlemleri ve yoksulluktan kaynaklandığını söyledi.

Muhafazakar ve Liberal Parti koalisyonunun kemer sıkma söylemiyle sağlık ve sosyal yardım alanında kamu harcamalarını kestiğine dikkat çeken Ezzati, bunun eşitsizliği artıracağını ve özellikle çocuklar, çalışma yaşındaki kişiler ve yoksul sosyal grupları olumsuz etkileyeceğini belirtti.