"Zenginler 15 yıl uzun yaşıyor"

ABD'de gelir dağılımı eşitsizliğiyle ilgili yapılan bir araştırma, ülkenin en zengin yüzde 1'lik kesiminin, en fakir yüzde 1'lik kesime göre 15 yıl daha uzun yaşadığını ortaya koydu.

CNN Türk'te yer alan habere göre; 'Sağlık Eşitsizliği Projesi' kapsamında ülkedeki gelir dağılımı eşitsizliğiyle ilgili yapılan araştırmaya göre, ülkedeki en zengin yüzde 1'lik dilimde yer alan erkekler, en fakir yüzde 1'lik kesimdeki erkeklerden 15 yıl daha uzun yaşıyor.

Araştırmada bu fark, aynı dilimlerdeki kadınlarda ise 10 yıl olarak tespit edildi.

Buna göre en zengin erkeklerde ortalama yaşam süresi 87,3 yıl iken en fakir kesimde bu rakam 72,7'ye kadar düşüyor. Kadınlarda ise en zengin kesimde ortalama yaşam süresi 88,8, en fakir kesimde ise 78,7 olarak saptandı.

Üç yıl süren araştırma, gelir düzeyinin yükselmesi ile alınan sağlık hizmetinin kalitesinin artmasının, yaşam süreleri arasındaki farkın ortaya çıkmasındaki temel sebep olduğunu ortaya koydu.

Benzer şekilde yaşam süresi ile obezite ve sigara kullanımı arasındaki güçlü ilişki de dikkati çekti.



Gelir grubunun altındaki erkeklerde en uzun yaşam süresi 79,5 yıl ile New York, kadınlarda ise 84,2 ile Miami olurken, en kısa yaşam süresi bakımından erkeklerde Indiana eyaletinin Gary şehri 74,2 yıl, kadınlarda ise Las Vegas 80 yıl ile listenin başında yer aldı.