Zengin-yoksul uçurumu büyümeyi engelliyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), gelir dengesizliğine ilişkin raporunu yayınladı. Zengin ile yoksul arasındaki uçurumun büyüdüğü ülkeler arasında Almanya da yer alıyor. Toplumun en zengin yüzde 10'luk kesimi 30 yıl önce en yoksul yüzde 10'dan 5 kat daha fazla kazanırken, günümüzde bu oran 7 katına çıktı.

OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, hükümeti gelir adaletsizliğine müdahale etmeye çağırdı. Gurria, zengin-yoksul uçurumuna karşı alınacak önlemlerin güçlü ve istikrarlı büyümenin önünü açacağını vurguladı.

Hükümete müdahale çağrısı

OECD uzmanlarına göre gelir dağılımındaki adaletsizlik ekonomik büyümeyi olumsuz etkiliyor. Hesaplamalara göre Almanya'da Gayrı Safi Milli Hasıla 1990 – 2010 yılları arasında yaklaşık yüzde 26 oranında artış kaydetti. Uzmanlar, gelir dağılımındaki eşitsizliğin 1980'ler seviyesinde tutulması halinde bu rakamın 6 puanlık artışla yüzde 32'ye yükselmiş olacağına dikkat çekiyor.

Yoksul kesimlerin eğitime daha az kaynak ayırması gelişmede etkili oluyor. Yoksul çocuklarının daha az eğitim şansına sahip olduğu belirtilen OECD raporunda, "Çocuklara eşit şans sunan ülkeler gelişip büyüyor" ifadesine yer verildi.

Raporda hükümet vergi indirimleri ya da doğrudan nakit transferiyle gelir dağılımındaki eşitsizliğe müdahale etmeye çağrıldı. Aktarılacak kaynağın çocuklu ailelere ve gençlerin eğitimine yönlendirilmesi istendi.