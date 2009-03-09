Zengin yaşlıların tercihi Ege ve Akdeniz sahili

Akdeniz Üniversitesi'nin araştırmasına göre en zengin yaşlılar, yaşamak için Ege ve Akdeniz bölgelerini seçiyor.



Akdeniz Üniversitesi'nin (A.Ü), Türkiye'deki bölgelere göre yaptığı araştırmada, en zengin yaşlıların Ege ve Akdeniz sahillerini tercih ettiği ortaya çıktı. En uzun ömürlü Türk insanının Karadeniz, en kısa ömürlülerin ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da olduğu belirlenen araştırmaya göre, Türk erkeğinin ortalama ömrü 64, kadının ise 68 olarak kaydedildi.



A.Ü Fen Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü Başkanlığı'nca Türkiye'nin yaşlılık haritası, `Gerontoloji Atlası' adı altında 7 ayrı bölgede yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı. Doç.Dr. İsmail Tufan başkanlığında yürütülen araştırmanın sonucuna göre en uzun ömürlü insanların Karadeniz Bölgesi'nde, en kısa ömürlülerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, en zengin yaşlıların da Ege ve Akdeniz sahillerinde yaşadığı belirlendi. Yaşlılığın her boyutuyla ele alındığı uygulamalı bilim dalı Gerontoloji Bölümü'nce gerçekleştirilen araştırmada Türk erkeğinin ortalama ömrünün 64, Türk kadınının ise 68 olduğu ortaya çıktı. Araştırmayı yöneten Doç. Dr. Tufan şunları söyledi:



“Karadeniz'de yaşayanların bu ortalamadan 5 yıl daha fazla yaşam sürdüğünü belirledik. Karadeniz'de kadınlar erkeklere göre biraz daha uzun yaşıyor. Karadenizlinin ortalama yaşamı, Türkiye koşullarının 5 yıl üzerinde. Karadeniz'deki uzun yaşamın sırrı, koşulların fizyolojik etkilerinden dolayı bedensel aktivitenin daha fazla işlev kazanmasından kaynaklanıyor. Türkiye'de en kısa yaşayan insanlar ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde. Verilere göre, ekonomik durumu iyi olan yaşlıların büyük bir bölümü Ege ve Akdeniz sahillerinde yaşıyor. 9 milyon yaşlının 4.5 milyonu Ege ve Akdeniz sahillerinde ikamet ediyor.''



Yaşlılar bakıma muhtaç



Türkiye'deki her 100 yaşlı kadından 35'inin sosyal güvencesinin olmadığını, 60 yaşına ulaşan 100 insandan 10'unun kronik hasta, 25'inin engelli olarak yaşlılığa başladığını söyleyen Doç. Dr. İsmail Tufan, şöyle devam etti:



“Buna karşın 100 kişiden sadece 3'ü 80 yaşına kadar yaşabiliyor. Türkiye'de yaşlı insanların bakımında da önemli eksiklikler var. Çünkü bakıma muhtaçlık ortaya çıktığı zaman, bizde profesyonel hizmetler olmadığı için bunu gerçekleştirecek insan da olmuyor ve dolayısıyla ölümler erken yaşanıyor. Avrupa'daki rakamlar ise Türkiye'ye göre çok farklı. En uzun yaşayan İsveçliler 80, Almanlar 78 yaşını buluyor. Japonya'da ise ortalama ömür 85. Avrupa'da kadın erkekten 10 yıl daha uzun yaşıyor. Yaşlılık kadın için çok riskli bir dönem olarak değerlendiriliyor. Çünkü kadın, yaşlı, engelli, yatalak erkeğine bakıyor, onun bakımı yapıyor ve erkek ölüyor. Ondan sonra kendi de yatalak oluyor ve o da bakım istiyor ama ona bakacak kimse bulunamıyor.''

