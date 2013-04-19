Zengin olmanın ilk şartı

Wai’nin ABD’de yaptığı araştırma sonucu dünya milyarderlerinin yüzde 45’inin en yüksek zeka seviyesine sahip insanların oluşturduğu yüzde 1’lik bölümde yer aldığını ortaya koyuyor.

Diğer taraftan, milyarder olmayan CEO’ların yüzde 39’u, Senatörlerin yüzde 41’i ve Feredal yargıçların ise yüzde 40’ı da bu en yüksek zeka seviyesine sahip insanların oluşturduğu yüzde 1’lik kısımda yer alıyor.

Söz konusu en zeki yüzde 1’lik sınıfın en tepesinde yer alanlar ise herkesin tahmin edilebileceği gibi teknoloji ve finansal yatırım milyarderleri.