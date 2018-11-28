"Zengin koca parasıyla yaşanan çok renkli ve çok masraflı bir hayat hikâyesi herkesin ağzını sulandırıyor"

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, geçen günlerde boşanan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çiftinin neden çok konuşulduğuna ilişkin olarak değerlendirmede bulundu. Altaylı, "Böyle bir mesele dünyanın neresinde olursa olsun çok konuşulurdu" diyerek, "Çünkü zengin koca parasıyla yaşanan çok renkli ve çok masraflı bir hayat hikayesi herkesin ağzını sulandırıyor" ifadesini kullandı.

Altaylı bugünkü (28 Kasım 2018) yazısının ilgili bölümümden ikilinin boşnaması hakkında şunları kaydetti:

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanmasının çok konuşulması, çok gündem olması kimilerince eleştiriliyor.

Türkiye’nin çok önemli gündeminin üzerine çıkması bazılarını rahatsız ediyor.

Oysa böyle bir mesele dünyanın neresinde olursa olsun çok konuşulurdu, Türkiye’de biraz daha fazla konuşuluyor…

Çünkü:

- Tehlikesiz konu. Etkili ve güçlü birileri çıkıp da “Size ne ulan” demez.

- Bu konu ile ilgili ne söylerseniz söyleyin kimse size “FETÖ’cü” veya “terör sevici” damgasını basmaz.

- Ortada güzel bir kadın var.

- Zengin koca parasıyla yaşanan çok renkli ve çok masraflı bir hayat hikayesi herkesin ağzını sulandırıyor.

- İşin içine başka popüler kadınlar ve erkekler de dahil olmuş

- Ne söylersen gider, her yoruma açık bir durum.

- Ahkam kesmek hiçbir uzmanlık gerektirmiyor.

- Profesörün 8 bin TL kazandığı bir ülkede, 125 bin TL nafaka ve 10 milyon tazminat tam çene yoracak cinsten.

- Tamamı bir dizi film ya da reality şov gibi toplumun önünde yaşanmış bir aşk hikayesinin gelecek bölümleri merak ediliyor.