Zengin insanların hayatını kâbusa çevirebilecek 7 hata

* BusinessHT

Yüksek miktarlarda para kazanmak, zenginlik yaratmayı kolay hâle getiriyor olsada, bu durum zenginliği devam ettirmek için yeterli olmuyor.

İnsanlar 5 basamaklı maaşlar kazanmanın zenginlik için yeterli olduğunu düşünse de, önemli olan finansal potansiyele ulaşmak için adımlar atmaktır.

İşte zenginlerin yaptığı 7 finansal hata:

1) Bütçe kullanımını ve harcamaları takip etmemek

Finansal planlamacılara göre çok fazla para kazanılsa bile eğer dikkatli olunmazsa hepsi elden kayıp gidebiliyor. Bu yüzden bütçe ve harcama planı yapılması gerekiyor.

Finansal planlamacı Ty Hodges'a göre aylık benchmark yapmak, sonrasında yıllık gezileri, hediyeleri ve diğer harcamaları planlamak gerekiyor.

2) Sosyal sigorta yaptırmamak

Yüksek gelirliler, herhangi bir değişiklik yaratmak için yeterli olmadığını düşündükleri için sosyal sigorta yaptırmayı reddetme eğiliminde oluyorlar ve bu onlara çoğunlukla zarar veriyor.

Bazı yüksek gelirli kişilerin sosyal güvenlik sistemine ödeme yapmamak için işyeri kurdukları biliniyor.

3) Uzun vadeli finansal plan yapmamak

Mali danışmanlara göre birçok yüksek gelirli kişi, dolgun maaşın her türlü finansal problemi çözebildiğini düşünüyor. Bu düşünce ise uzun vadeli plan yapmalarını engelliyor.

Yüksek maaşı zenginliğe çevirmek için harekete geçmek gerekiyor. Örneğin emeklilikte de aynı harcama düzeyini sürdürebilmek için büyük ve uzun vadeli bir birikim planı yapmak gerekiyor.

4) Yüksek maaşın sonsuza kadar devam edeceğini düşünmek

Fazla para kazanmak insanlara sahte bir güven duygusu verebiliyor. Yeterince kazanıldığında yenilmez hissedenler bile oluyor, en azından finansal anlamda.

Finansal planlamacılar bu tarz düşüncelerin tehlikeli olabileceğini, her şeyin bir anda değişebileceğini ve parayı kazanmadan harcamamak gerektiğini söylüyorlar.

5) Vergi stratejisi geliştirmemek

Birçok işi vergilerin kontrolleri dışında olduğunu düşünseler de birçok aile uzun vadeli stratejiler geliştirerek tasarruf edebiliyor. Yüksek gelirliler, yüksek vergiler ödüyor olsalar bile, tasarrufları daha fazla olabiliyor.

Bunun için de vergi danışmanlarıyla, finsansal danışmanlarla veya ikisiyle de çalışmak tavsiye ediliyor.

6) Gelir arttığı halde tasarruf oranını artırmamak

Yüksek kazançlı biri her şeyden önce emeklilik tazminat planını maksimuma çıkarmayı düşünüyor. Bunun iyi bir şey olduğu yadsınamaz fakat emeklilik hesabını en üst seviyeye çıkardıktan sonra bir aracılık hesabı kurmaktan korkmamak gerekiyor.

Finans uzmanları insanların gelirleri arttıkça harcamalarının da arttığını ama tasarruflarında bir değişiklik yapmadıklarını söylüyor.

7) Gösterişli oyuncaklar için fazla para harcamak

Gelirleri yüksek olan kişiler gösterişli oyuncaklar alma alışkanlığı kazanabiliyor: Botlar, jet-skiler, otomobiller gibi. Bütün bu harcamalar ve bakım masrafları ise hızla artabiliyor.

Otomobiller yüksek gelirli bütçelerdeki en büyük çekiş unsuru olma eğiliminde. Finansal planlamacılar arabaların zor kazanılan parayı harcamanın en kötü yolu olduğunu ve arabayla ilgili harcamaları yarıya indirmenin diğer harcamalara çok büyük katkısı olacağını söylüyor.

Sonuç olarak yüksek gelir kazanmak sadece akıllıca kararlar alındığında büyük bir mali kazanç olabilir.

____________________________________________________________

* Bu yazı BusinesHT'den alınmıştır.