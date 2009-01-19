Zengin erkeğin eşi yatakta daha mutlu

Bilim insanları, kadınların yatakta aldıkları zevkin, eşlerinin banka hesabıyla doğrudan ilgili olduğunu ortaya koydu...

Evrimsel bir sonuç



Odakta kadın orgazmı var

Gelirle ilgili

‘Kadınların 5‘te 1’i hiç orgazm yaşamamış’

Newcastle Üniversitesi psikoloji departmanının incelemesine göre, zengin bir adamın eşi daha sık orgazm oluyor. Araştırma ekibinde yer alan Psikolog Doktor Thomas Pollet, “Kadının orgazm frekansı, eşinin geliriyle birlikte artıyor” diye konuştu. Pollet, bu fenomenin kadınların sezgilerine dayanarak erkek seçmelerinin evrimsel bir adaptasyonunun sonucu olabileceğini söyledi.Araştırma, kadınların doğuştan servet avcısı olmaya programlanmış olabileceklerini de gösterdi. Orgazm araştırması, kadın ve erkeklerin genlerinin en iyi şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla birbirlerini kullandıklarını iddia eden geniş çaplı evrimsel psikoloji çalışmasının bir parçası. Araştırmanın odağındaysa üremeye ilişkin bir fonksiyonu olmayan kadın orgazmı yer alıyor.Çünkü kadınlar zevk düzeyi ne olursa olsun gebe kalabiliyor. Araştırma kapsamında Çin’de 5000 kişi, seks yaşamları, gelirleri ve diğer faktörlerle mercek altına alındı. Deneklerin 1534’ü kadındı. İncelemede kadınların 121’i sekste her zaman orgazm olurken, 408’i sık sık, 762’si bazen, 243’ü nadiren veya asla yanıtını verdi. Pollet, analizinde bu farklılığın eşin geliri yani parayla ilgili olabileceği sonucuna vardı.Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Yeşim Uncu, Türkiye’deki her 5 kadından 1’inin hayatında hiç orgazm olamadığını söyledi. Kadınlardan 3’te 1’inde cinsel isteksizlik bulunduğunu belirten Uncu, evlilik öncesi baskının, daha sonra korkuya dönüştüğünü bildirdi. Bu yıl 9’uncusu düzenlenen ‘Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi’nde, bir sunum yapan Doç. Dr. Uncu, yetişkin kadınların cinsellik konusunda arkadaşları ve eşlerinden bilgi edindiğini belirterek, “Maalesef kadınlar yüksek oranda bilgisiz, erkekler de aynı oranda yanlış bilgiye sahip. Bu ortamı ‘körler sağırlar birbirini ağırlar’ misali gibi düşünebiliriz” dedi. Doç. Dr. Uncu, araştırmalarda, Türkiye’de kadının cinselliği tam olarak yaşamadığı gerçeğinin ortaya çıktığını belirtti.