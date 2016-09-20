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BBC Türkçe

Zengin Arap turistlerin yeni gözdesi: Manchester

Times gazetesi, İngiltere'nin Manchester kentinin yağmurlu havası ve lüks mağazaları sayesinde zengin Arap turistler için yeni bir çekim merkezi olmaya başladığını yazdı.

20 Eylül 2016 11:29

İngiliz Times gazetesi, İngiltere'nin Manchester kentinin zengin Arap turistler için yeni bir çekim merkezi olmaya başladığını yazdı. .

Habere göre Manchester, Arap turistlerin ilgisi bakımından başkent Londra ile rekabet edecek bir noktaya doğru gidiyor.

Times, Manchester'ın alışveriş mağazaları ve lüks otelleriyle yağmurlu havasının zengin Arap turistleri cezbettiğini belirtiyor.

Gazete, son yıllarda Manchester'a özellikle Körfez ülkelerinden direkt uçuşların arttığını aktarıyor.

Hali hazırda haftalık olarak Manchester'a Dubai'den 21, Abu Dabi'den 14, Doha'dan 14, Cidde'den 5 direkt uçuş yapılıyor.

2010 yılından Suudi Arabistan'dan kente gelen yolcu sayısı 16 bin 348 iken bu sayı 2015'te 40 bin 151'e yükselmiş.

Aynı yıllarda Kuveyt'ten gelenlerin sayısı 3083'ten 9300'e, Katar'dan gelenlerinki 3360'tan 5788'e, Irak'tan gelenlerinki 2388'ten 5752'ye çıkmış.

Times Birleşik Arap Emirlikleri'nden kente gelen bir turistin ortalama 1077 Sterlin harcadığını yazıyor.

Gazeteye konuşan Town-house Hotel'in genel müdürü Lyndon Barrett-Scott, Londra'dan farklı olarak kentte oteller ve alışveriş mağazalarının birbirine yakın olmasının ziyaretçilerin kente ilgisini artırmada önemli payı olduğunu belirtmiş.

Manchester'dan otel yöneticileri, Doha ve Katar'dan gelen ziyaretçilerin alışveriş yaptıkları eşyaları koymak için boş odalar tuttuklarını söylemiş.

Times, bu yaz bir ailenin, alışveriş yaptıkları ürünleri koymak için 180 Sterlin daha ödeyerek boş bir oda tuttuklarını ve buraya Louis Vitton, Hugo Boss, Alexander McQueen gibi mağazalardan aldıkları ayakkabı, giysi, takı gibi eşyalarını koyduklarını yazıyor.

Gazete, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan'ın 2008'de Manchester City futbol takımını alması ardından takıma milyonlarca Sterlin yatırdığını, bunun da kente yönelik ilgide payı olabileceğini yazıyor.

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