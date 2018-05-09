ZenFone 5 Türkiye'de yarın satışta

İSTANBUL, (DHA)-2018 Mobil Dünya Kongresi’nde tüm dünyaya tanıttığı ZenFone 5 serisi ile kongreye damgasını vuran ASUS’un yeni telefonu ZenFone5, 10 Mayıs\' ta Türkiye’de sınırlı sayıda perakende satışına sunuluyor. ZenFone 5, lansmana özel fiyatıyla 1.999 TL’yeteknoloji severlerle buluşuyor.

ASUS’un şimdiye kadar tasarladığı en akıllı telefon olma özelliğine sahip seriye ait olan, yapay zekayla güçlendirilen, çift kamera sistemi, performansı ve benzersiz tasarımıyla öne çıkan ZenFone 5, ASUS’un yeni zen mucizesine sahip olmak isteyenler için 10 Mayıs’tan itibaren satışta. ZenFone 5, yüksek performans donanımı, yapay zeka özelliği, kamera sistemi ve uzun pil ömrü ile her ihtiyacın üstesinden kolaylıkla gelebiliyor. ASUS AIBoost teknolojisine sahip ZenFone 5, hızlı performans ile mükemmel batarya ömrünü birleştirerek, oyunlar ve diğer zorlu uygulamaları çalıştırırken de yüksek performans sunuyor. Zenfone 5’in kullanımı da çok pratik, kilidi anında açan bir parmak okuyucusunun yanında, yüz tanıma özelliğiyle ekrana bakarak da kolayca açılabiliyor.

KULLANICISI GİBİ DÜŞÜNEBİLEN AKILLI KAMERAYA SAHİP

Yapay zekanın gücüyle donatılmış Zenfone 5 serisinin Türkiye’de ilk satışa çıkan modeli ZenFone 5, çerçevesiz ekranı, çift kamerası, öğrenme teknolojisi ve görüntü algılama özelliğiyle dikkat çekiyor. ZenFone 5’in akıllı çift kamera sistemi, kullanıcının ihtiyaçlarını öngörerek ve tercihlerine uyum sağlayarak, her seferinde en mükemmel, en net ve en parlak fotoğrafı çekmeyi sağlıyor. Yapay Zeka Görüntü Algılama teknolojisi, fotoğrafı çekilen nesneyi hızlıca analiz ederek, ayarları optimize ediyor ve bu sayede en güzel görüntüyü kolayca elde etmeye imkan tanıyor. Şarj etme alışkanlıklarını öğrenip daha uzun performans sağlıyor

ŞARJ ORANINI YAPAY ZEKA AYARLIYOR

ZenFone 5, yapay zeka teknolojisi ile şarj oranını dinamik olarak ayarlıyor ve pil ömrünü maksimum düzeye çıkarıyor. Yapay zeka özelliği, şarj etme sürecini ve hızını kullanıcının alışkanlıklarına göre adapte ediyor ve bu sayede daha uzun pil ömrü sağlıyor. ZenFone 5, yapay zekateknolojisi ile kullanıcıların şarj etme alışkanlıklarını kişiselleştirip bir şarj planı daönerebiliyor.

HER ORTAMA UYGUN ÇAĞRI DENEYİMİ

ZenFone 5, yapay zeka özelliği ile kullanıcıların bulunduğu ortama göre kendini adapte ederek çağrının ses yüksekliğini de ortama göre ayarlayabiliyor. Kullanıcılar her ortamda kristal netliğinde çağrı kalitesine sahip oluyor.

ASUS ZENFONE 5 ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.2 inç, Full HD + (2246 x 1080) ; İşlemci: Qualcomm Snapdragon 636 ; RAM: 4 GB; Depolama: 64 GB; Arka kamera: 12MP; Ön kamera: 8 MP; Batarya: 3300 mAh; İşletim sistemi: Yeni Asus ZenUI 5 ile Android Oreo; Diğer Özellikler ise şöyle: Yapay zeka, parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, akıllı ekran kilidi açma, AI fotoğraf öğrenme, 16 tipte görüntü algılama yeni ZenFone 5, İstanbul’da Şişli Cevahir AVM, İstanbul Forum, Maltepe CarrefourSa ve Kadıköy Tepe Nautilus, İzmit’te Gebze Center, İzmir’de Forum Bornova, Ankara’da Ankamall AVM olmak üzere 7 Teknosa Exxtra mağazasında sınırlı sayıda satışta.

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