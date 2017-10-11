Zenci ve eşcinsel Noel Baba'yla tanışın

Çeviri - Gonca Tokyol

ABD’de bir alışveriş merkezi, geçen yıl zenci bir Noel Baba’yı işe aldığında sosyal medyada bu konuda birçok yorum yapıldı. Noel Baba’nın sadece sakalını değil ten rengini de beyaz olarak kabul eden birçok kişi, alışveriş merkezinin kararını ‘eleştirirken’, mizah yazarı Daniel Kibblesmith ise Twitter’da yaptığı paylaşımda, “Ben ve eşim gelecekteki çocuğumuzun sadece ‘Zenci Noel Baba’dan haberdar olması yönünde karar aldık. Eğer beyaz bir tane görürlerse onlara ‘Bu, Noel Baba’nın kocası’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tweet’in binlerce kişi tarafından paylaşılmasının ardından, Kibblesmith’le Twitter üzerinden iletişime geçen illüstratör A.P. Quach ise ‘zenci Noel Baba’yı görsel olarak aramıza katan isim oldu.

Zenci Noel Baba fikrinin ‘yaratıcıları’ olan ikilinin ortak çalışması ‘Noel Baba’nın Kocası’ başlığıyla, Harper Collins yayınevi tarafından basıldı ve 3 Ekim’de raflardaki yerini aldı. Vice’a yaptığı açıklamada, ırkçıların kitabın çıkış fikrinden hoşlanmadığını kaydeden Kibblesmith, beyaz ırkın üstünlüğüne inan kişilerin kurduğu bir sitede fotoğrafının yer aldığını ve kendisinin ‘Yahudi’ olarak ilan edildiğini söyledi.

Kitabı ailelerin Noel döneminde okuması için yazdıklarını ifade eden Kibblesmith, “Belki çocuğu olmayan bir çiftsiniz ve kitaptakilerle aynı idealleri paylaşıyorsunuz, kitabın ilgi çekici ve eğlenceli olduğunu düşünüyorsunuz ya da ailesine yeni nesil bir Noel geleneği kazandırmaya çalışan bir ebeveynsiniz. Bizim ilkelerimiz başlıktan belli, kitabı aldığınızda elinizde ne tuttuğunuzu açık bir şekilde biliyorsunuz. Ama biz bu fikirleri kafanıza vurmaktansa, küçük şakalar halinde iletmeyi düşündük. İnsanlar, Noel Baba’nın ırklar arası eşcinsel bir ilişkinin içinde olduğu bir dünyada, Quach ve benim fikirlerimizi görebilir” dedi.

“Asıl problem, değişime yönelik tedirginlikten kaynaklanıyor”

Noel geleneklerinin yıllar içinde değiştiğini ve yeni alışkanlıkların bu sürece dahil edildiğini belirten Kibblesmith, bazı kişilerin kendilerini tarihi yeni baştan yazmakla suçladığını söyledi. Mizah yazarı, “Ancak Noel Baba en iyi şekilde bir efsane olarak tanımlanabilir ve biz de tarihi yeniden yazmıyoruz, sadece bir hikâyeyi farklı şekilde yorumluyoruz” diye konuştu. Sosyal medyada kitaba dair yapılan yorumlarla ilgili de konuşan Kibblesmith, şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlar, ‘Bir sonraki adım ne? Transseksüel, Müslüman bir Paskalya Tavşanı mı?’ diye soruyorlar. Ben de buna genellikle, ‘Tabii, neden olmasın’ diye cevap veriyorum.

“Birçok farklı kesimden eleştiri geliyor. Noel Baba’nın zenci olmasından rahatsızlık duyanlar, homofobikler… Ancak açık olmak gerekirse asıl problemin değişime yönelik tedirginlikten kaynaklandığını düşünüyorum. İnsanlar kızdıklarında ya da rahatsızlık hissettiklerinde bunun altında değişimden korkmak yatıyor. İşlerin olduğu gibi kalmasını istiyorlar. Tabii ki bu tepkiye katılmıyorum ama bir parçam da onları rahatlatmak istiyor.”

* ’Zenci Noel Baba’ kitabının yazarı Kibblesmith’le yapılan Vice söyleşisinin tamamını İngilizce olarak buradan okuyabilirsiniz.