T24 LogoT24 Logo
Dünya

Zencani'nin takımına alıcı çıkmadı

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan İranlı iş adamı Babek Zencani'nin borçları nedeniyle devlet tarafından satışa çıkarılan futbol takımına alıcı çıkmadı

29 Temmuz 2014 18:43

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan ve Reza Zarrab’ın ortağı olduğu iddia edilen İranlı iş adamı Babek Zencani'nin borçları nedeniyle açık arttırmaya çıkarılan futbol takımı satılamadı.

DHA’nın haberine göre, Tahran Savcılığı tarafından satışa çıkarılan, İran Süper Ligi takımlarından Rah Ahan Sorinet’e sadece bir teklif geldiği, gelen teklifin minimum tutar olarak belirtilen bedelden düşük olduğundan satış işleminin gerçekleşemediği belirtildi. Tek teklifin İran milli takımının eski futbolcularından Hamid Estili tarafından yapıldığı açıklandı. 

Tahran Savcılığı dün ünlü milyarderin futbol takımını devlete olan borcuna karşılık açık arttırma yöntemi ile 120 milyar riyal muhammen bedelle (yaklaşık 3,9 milyon dolar) satışa çıkarmıştı. Satış işleminin başarılı geçmemesinin ardından takımın kontrolünün geçici olarak savcılığa devredildiği belirtildi. 

 

Mallarını satışı için 6 kez ihale yapıldı 

 

İran devlet televizyonu, Zencani’nin ülke içindeki tüm mal varlığına el koyan İran hükümetinin, ünlü işadamının mal varlığının satışına dair bugüne kadar 6 kez ihale düzenlendiği duyurdu. 

9 Haziran tarihinde Zencani’ye ait yaklaşık 460 milyon dolar değerindeki malvarlığını tek seferde satışa çıkarılmıştı. 

 

En önemli 2 malvarlığı hala duruyor 

 

Zencani’nin ülke içindeki en önemli mal varlığı olarak bilinen filosunda toplam 21 uçak bulunan Qeshm Air HavaYolları ve ‘İran Zemin’ diye adlandırılan Tahran’daki dev alış veriş kompleksi hala satışa çıkarılmış değil. 

Tahran yönetimi, İran’ın en zengin kişisi olarak da tanımlanan Zencani’nin, ülke içindeki malvarlığının borcunu kapatmaya yetmeyeceğini gerekçe göstererek işadamının yurtdışında bulunan mallarının da izini bulmaya çalışıyor. Zencani, İran devletini 2 milyar 350 milyar Euro dolandırmakla suçlanıyor. 

ETİKETLER

reza zarrabiranyolsuzluksatışfutboltutuklama

İlgili Haberler

İran Başsavcısı: Türkiye'den bazıları 'Zencani'nin borçlarını ödeyelim' dedi, reddettik

Türkiye ve İran makamları, yargısı, meclisleri işbirliği için de bu iki dosyayı, iki ülke arasındaki kara para transferiyle büyüyen yolsuzluk ekonomisini bitirmek için adımlar atabilir

Zencani'nin futbol takımı satışa çıkartıldı

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan İranlı iş adamı Babek Zencani'nin İran Süper Ligi'ne bulunan futbol takımı borçları nedeniyle satılıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24