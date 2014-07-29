Zencani'nin takımına alıcı çıkmadı

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan ve Reza Zarrab’ın ortağı olduğu iddia edilen İranlı iş adamı Babek Zencani'nin borçları nedeniyle açık arttırmaya çıkarılan futbol takımı satılamadı.

DHA’nın haberine göre, Tahran Savcılığı tarafından satışa çıkarılan, İran Süper Ligi takımlarından Rah Ahan Sorinet’e sadece bir teklif geldiği, gelen teklifin minimum tutar olarak belirtilen bedelden düşük olduğundan satış işleminin gerçekleşemediği belirtildi. Tek teklifin İran milli takımının eski futbolcularından Hamid Estili tarafından yapıldığı açıklandı.

Tahran Savcılığı dün ünlü milyarderin futbol takımını devlete olan borcuna karşılık açık arttırma yöntemi ile 120 milyar riyal muhammen bedelle (yaklaşık 3,9 milyon dolar) satışa çıkarmıştı. Satış işleminin başarılı geçmemesinin ardından takımın kontrolünün geçici olarak savcılığa devredildiği belirtildi.

Mallarını satışı için 6 kez ihale yapıldı

İran devlet televizyonu, Zencani’nin ülke içindeki tüm mal varlığına el koyan İran hükümetinin, ünlü işadamının mal varlığının satışına dair bugüne kadar 6 kez ihale düzenlendiği duyurdu.

9 Haziran tarihinde Zencani’ye ait yaklaşık 460 milyon dolar değerindeki malvarlığını tek seferde satışa çıkarılmıştı.

En önemli 2 malvarlığı hala duruyor

Zencani’nin ülke içindeki en önemli mal varlığı olarak bilinen filosunda toplam 21 uçak bulunan Qeshm Air HavaYolları ve ‘İran Zemin’ diye adlandırılan Tahran’daki dev alış veriş kompleksi hala satışa çıkarılmış değil.

Tahran yönetimi, İran’ın en zengin kişisi olarak da tanımlanan Zencani’nin, ülke içindeki malvarlığının borcunu kapatmaya yetmeyeceğini gerekçe göstererek işadamının yurtdışında bulunan mallarının da izini bulmaya çalışıyor. Zencani, İran devletini 2 milyar 350 milyar Euro dolandırmakla suçlanıyor.