Zencani'nin futbol takımı satışa çıkartıldı

İran'da yaptığı milyar dolarlık yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan ülkenin ünlü milyarderi Babek Zencani'nin İran Süper Ligi'ne bulunan futbol takımı, devlete olan borcu nedeniyle bugün satışa çıkarıldı.

Tahran Savcılığı tarafından ülke gazetelerine verilen ilanda, İran Süper Ligi'nde bulunan ünlü milyardere ait Tahran Rah Ahan Sorinet Futbol Takımı'nın açık arttırma yöntemi ile 120 milyar Riyal muhammen bedelle (yaklaşık 3,9 milyon Dolar ) satışa çıkarıldığı duyuruldu. Zencani, şu an ligde 11. sırada bulunan takımı, yaklaşık iki yıl önce satın almıştı. Savcılık daha önce de gazetelere verdiği ilanlarla ünlü milyardere ait ülkenin çeşitli noktalarında bulunan gayrimenkullerini satışa çıkarmıştı.

Devleti dolandırmakla suçlanıyor

DHA’nın haberine göre, yolsuzluk ve evrakta sahtecilik yaparak devleti dolandırmak suçlamalarıyla 30 Aralık'ta tutuklanıp mal varlığına el konulan Babek Zencani'nin, devlete 2 milyar 350 milyon Euro borcunun olduğu belirtiliyor.

