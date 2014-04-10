'Zencani, Türkiye'deki bağlantılarını açıkladı'

İranlı milletvekili Muhammed Ali Purmuhtar, yolsuzluk iddiaları nedeniyle tutuklanan Babek Zencani’nin Türkiye , Malezya ve Tacikistan’daki bağlantılarının kimliklerini söylediğini iddia etti. Purmuhtar, “Zencani işbirliğinde bulunup Türkiye, Malezya ve Tacikistan’daki bağlantılarını açıkladı. Söylediği bağlantılarla irtibata geçip yurtdışındaki mal varlığı konusunda yeni bilgilere ulaştık” dedi.

İran meclisindeki 90. Madde adlı komisyonun başkanı olan Purmuhtar, Zencani’nin yurtdışındaki malvarlığını nakde çevirerek İran’a aktarmaya çalıştıklarını da ekledi. İranlı bazı yetkililer Zencani’nin ülke içindeki malvarlığının devlete olan borcunu kapatmaya yetmediğini ve bu sebeple milyarder işadamının yurtdışındaki malvarlığının izini bulmaya çalıştıklarını kaydediyordu. Daha önce Zencani’nin dosyasıyla ilgili parlamentoda kurulan araştırma komisyonun üyesi olan milletvekili Emir Abbas Sultani de işadamının tek başına çalışmadığını itiraf ettiğini ileri sürmüştü.

‘Yolsuzluk ve evrakta sahtecilik’ yaparak devleti dolandırmak suçlamalarıyla 30 Aralık 2013’te tutuklanarak cezaevine konulan Zencani’nin İran devletine 2 milyar euro’nun üzerinde borcu bulunuyor