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Dünya

Zencani, idam cezasından kurtulmak için Türkiye’deki mal varlığını İran'a devretti

Zencani, Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerde ortak kullandığını itiraf etmişti

16 Nisan 2016 12:03

İran’da devletin petrol parasını çalmak suçundan idama mahkûm olan Babek Zencani, cezasında indirim için Türkiye’deki mal varlığını devlete verdi. ABD’de tutuklanan Reza Zarrab ile ortak olduğu belirtilen Zencani, mahkemede, bazı ülkelerde yediemin ve ortak kullandığını itiraf etmişti.

Cumhuriye'te yer alan habere göre, Zencani'nin avukatı Resul Kuhpayezade, Zencani’nin iyi niyet göstegesi olarak ve verilen idam cezasında indirim yapılması amacıyla yurtdışındaki malvarlıklarının bir bölümünü noter huzurunda devlete devrettiğini söyledi. Kuhpayezade, “Zencani, cezaevinde yetkililerle yapılan görüşmede yurtdışındaki mal varlığının listesini açıklayıp mallarının vekâletini bir kısmını Petrol Bakanlığı’na devretti” dedi.

 

‘Emanetçilerde’

 

Zencani’nin avukatı söz konusu malların Türkiye’de olduğunu ve bu malların Zencani’nin “emanetçilerinin” elinde bulunduğunu söylemekle yetinirken, malların neler olduğu ve Türkiye’de kime emanet edildiğini açıklamadı. ABD’de tutuklanan İran ve Türkiye vatandaşı Rıza Sarraf ile ortak olduğu belirtilen Zencani, mahkeme sürecinde, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerde ortak kullandığını itiraf etmişti. İran devleti, 2.8 milyar dolar dolandırmakla suçladığı Zencani’yi tutukladıktan sonra ülkedeki mal varlığına el koymuştu. İran, işadamının içerideki mal varlığının dolandırdığı parayı karşılamadığını, asıl servetinin yurtdışında olduğunu belirtiyor.

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