Zemini kaydığı için 5 yıldır hizmete sokulmayan hastane, pandemi hastanesi oldu

Gümüşhane’de yapımı tamamlanan ancak zemininde kayma olduğu için 5 yıldır hizmete sokulmayan yeni devlet hastanesi, Koronavirüs önlemleri kapsamında pandemi hastanesi yapıldı.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre başka hastaların kabul edilmediği hastanede Covid-19 tedavisi gören hastaların yakınları ve sağlık personelinin tedirginlik yaşadıkları dile getirildi.

Hastanenin, halk arasında “çürük hastane” olarak bilindiğini ifade eden CHP İl Başkanı Bedri Ağaç, destek ve kuvvetlendirme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Vakalar artınca mevcut hastane yeterli olmadığı için burayı pandemi hastanesi yaptılar” diye konuştu.